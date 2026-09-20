(Crónica) El Getafe gana a su estilo, el Villarreal se reafirma y el Valencia vuelve a las andadas

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Una derrota 'in extremis' por 2-3 ante la Real Sociedad ha dejado al Valencia CF en descenso tras cerrar la jornada 7 de LaLiga EA Sports, que este domingo ha vivido los triunfos del Getafe CF por 1-0 contra el Málaga CF, del Villarreal CF por 3-1 frente al Levante UD y el empate en Riazor (1-1) entre Deportivo de A Coruña y Real Betis Balompié.

La tanda dominical en Primera División se abrió en el Coliseum al sur de la Comunidad de Madrid. Los locales aguantaron varias embestidas del Málaga durante la primera mitad y marcaron su gol en el 85' por obra de Iván Azón, culminando un contragolpe donde regateó a un zaguero rival y nada más pisar área tiró un derechazo raso para superar al guardameta.

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En el tiempo añadido se lució el portero de enfrente, David Soria, en una estirada a media altura para evitar el empate visitante y sella una victoria que puso a los azulones con ocho puntos en la mitad de la tabla liguera; por su parte, el Málaga encajó su cuarta derrota de este curso y sigue colista con tres puntos, logrados de tres empates anteriores.

No mucho mejor le va al Levante por ahora, ya que tiene cinco puntos tras su derrota en el derbi autonómico. Ayoze Pérez adelantó en el 41' al conjunto local en La Cerámica, con un remate en carrera tras pase de Alberto Moleiro, y un minuto después empató Iván Romero con una volea de diestra que botó en el césped, golazo suyo para el momentáneo 1-1.

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No obstante, el 'Submarino Amarillo' fue un vendaval ofensivo durante la segunda mitad y lo plasmó en el 2-1 (54') de Moleiro, autor de la asistencia para el 3-1 de Georges Mikautadze en el 86'. Esta victoria ubicó al Villarreal con ocho puntos y reafirmó su recuperación de ánimo.

Dos puntos más acumula el Deportivo, que encadenó su tercera jornada sin vencer y pudo ser peor. 'Cucho' Hernández adelantó al Betis antes del descanso con un derechazo raso desde fuera del área y en la recta final del encuentro los coruñeses apretaron para rescatar la igualada. Pierre-Emerick Aubameyang no lo logró, pero sí Diego Villares en el 87'.

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Eso frenó al cuadro bético tras dos semanas de euforia, quedándose en el tercer lugar de la clasificación con los mismos 16 puntos que luce el Atlético de Madrid en la segunda plaza. En su persecución quiere estar la Real Sociedad, que alcanzó los 10 puntos gracias a un toque de suerte en el tiempo de descuento para el 2-3 definitivo de Ander Barrenetxea.

Defendió mal el Valencia y la pelota llegó dentro del área rival a pies de Barrene, que se perfiló rápidamente y su derechazo rozó en el canterano Aimar Blázquez para entrar casi por la escuadra. Antes, un gol de Aaron Mayol (57') y un autogol de Luken Beitia (84') habían empatado los tantos 'txuri-urdines' de Luka Sucic (26') y Carlos Soler (76').

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