China asciende a su negociador comercial en plenas conversaciones con EE.UU.

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Pekín, 21 sep (EFE).- El Consejo de Estado de China (Ejecutivo), nombró a Li Chenggang como representante de China para las negociaciones comerciales internacionales con rango ministerial, en plena ronda económica con Estados Unidos en Nueva York y a las puertas de la visita del presidente chino, Xi Jinping, a Washington.

El nombramiento, anunciado este domingo por la agencia estatal Xinhua, eleva formalmente el perfil de Li, hasta ahora viceministro de Comercio y una de las figuras presentes en las conversaciones que el viceprimer ministro He Lifeng mantiene estos días en Nueva York con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

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La cita busca preparar la cumbre entre Xi y el presidente estadounidense, Donald Trump, prevista esta semana en Washington, con la prórroga de la tregua comercial, los aranceles, las tierras raras y la inteligencia artificial entre los asuntos sobre la mesa.

Li ya había formado parte el pasado marzo de la delegación china encabezada por He en las negociaciones con Bessent en París, donde ambas partes dijeron haber alcanzado "consensos preliminares" para estabilizar su relación económica y comercial.

Su nombre también estuvo en el centro de una polémica con Bessent el año pasado, después de que el secretario del Tesoro lo calificara de "desquiciado" y lo acusara de presentarse en Washington "sin invitación" y con un lenguaje "incendiario", afirmaciones que el Ministerio chino de Comercio tachó entonces de "infundadas".

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En los últimos meses, Li ha representado además a Pekín ante la APEC y la Unión Europea.

El pasado junio se reunió con el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, para abordar la reforma de la OMC y el déficit comercial europeo con China. EFE