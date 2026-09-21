Migrante venezolano herido por disparos de ICE fue trasladado a un centro de detención

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Austin, 20 sep (EFE).- El migrante venezolano de 28 años que resultó gravemente herido tras recibir al menos dos disparos por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en Austin, Texas, fue trasladado a un centro de detención esta tarde, según confirmó a EFE su abogada.

Los familiares y la defensa de Wilber Rafael Garcés desconocen aún a qué reclusorio fue llevado. El hombre se encontraba previamente ingresado en un hospital de Austin en estado "grave", según informaron las autoridades locales durante una rueda de prensa.

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EFE

aaca/jrg