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Santiago Peña llega a Venezuela para un encuentro con Delcy Rodríguez

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Caracas, 19 sep (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, llegó este sábado a Venezuela para reunirse con la mandataria encargada de este país, Delcy Rodríguez, un acercamiento entre ambas naciones tras veinte meses de la ruptura de relaciones, para luego trasladarse a Estados Unidos por la Asamblea General de la ONU.

Peña, quien aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, que sirve a Caracas, es el segundo jefe de Estado que viaja a Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro el pasado enero por parte de EE.UU., luego de la visita en abril del entonces presidente colombiano, Gustavo Petro. EFE

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