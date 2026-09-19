Herzog accede a borrar los antecedentes de Elor Azaria, exsoldado que mató a palestino

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Jerusalén, 19 sep (EFE).- El presidente israelí, Isaac Herzog, accedió este sábado a borrar los antecedentes por homicidio involuntario de Elor Azaria, el exsoldado israelí que mató de un tiro directo en la cabeza a un atacante palestino malherido en 2016 y sirvió por ello nueve meses en prisión.

"Felicito al presidente del Estado, Isaac Herzog, por su decisión de aceptar mi recomendación de indultar a Elor Azaria y borrar sus antecedentes penales. En vísperas del Yom Kipur, se trata de una decisión acertada, humana y adecuada, que refleja el espíritu del perdón y la posibilidad de pasar página", anunció en un comunicado el ministro de Defensa, Israel Katz.

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Sentenciado tan solo a 18 meses de prisión, Azaria fue liberado en mayo de 2018 tras haber servido nueve y, según informó entonces el diario Haaretz, "su liberación se adelantó dos días debido a que solicitó asistir a la boda de su hermano".

"Después de una década, tras cumplir su sentencia y pagar un alto precio personal y familiar, ha llegado el momento de permitirle dejar el pasado atrás, reconstruir su vida y construir su futuro", añadió Katz, quien dijo además que este indulto simboliza que Israel "no abandona ni deja atrás" a sus combatientes.

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Azaria es de los pocos soldados israelíes juzgados y condenados en la última década por matar a un palestino, a pesar de las innumerables muertes de palestinos en Cisjordania y Gaza ocupadas, debido a una cultura de impunidad vigente desde hace décadas.

Azaria, quien se desempeñaba como médico militar, comenzó a cumplir su condena en agosto de 2017, tras ser hallado culpable de haber disparado y matado al palestino Abdel Fattah al Sharif (lo que quedó grabado en cámara) cuando este yacía herido por disparos en el suelo, sin recibir socorro, más de diez minutos después de que hubiese apuñalado a otro militar.

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Por primera vez este 2025, otro soldado en la reserva -Israel Hajabi, de 25 años-, fue condenado a siete meses de prisión por agredir a detenidos gazatíes en el centro de detención de Sde Teiman. Se trata de la primera condena a un soldado por abusos contra detenidos de Gaza. EFE