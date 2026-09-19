Los hutíes reivindican ataques contra Riad y la petrolera Saudi Aramco

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Los rebeldes hutíes han reivindicado este sábado ataques contra la capital de Arabia Saudí, Riad, e instalaciones de Saudi Aramco, la mayor petrolera del mundo y propiedad del Gobierno saudí, en la costa occidental del país.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari, ha informado en un comunicado que de que han llevado a cabo "dos operaciones militares exitosas utilizando un gran número de misiles balísticos y de crucero, así como drones".

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"La primera tuvo como objetivo puntos estratégicos en la capital saudí, Riad, y la segunda se dirigió contra instalaciones de Aramco en Yanbu", ha precisado, antes de indicar que en ambos casos se produjeron "grandes incendios".

Los hutíes no han precisado el objeto de su ataque en Riad, cuyas autoridades tampoco se han pronunciado hasta el momento, si bien se han observado grandes columnas de humo negro elevándose sobre el aeropuerto Internacional Rey Jalid de la capital, de acuerdo a imágenes y vídeos difundidos en redes sociales.

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La insurgencia ha lanzado estos bombardeos en respuesta a las acusaciones vertidas este miércoles en su contra sobre un ataque contra La Meca, lo cual Sari ha tachado de "gran calumnia", y a los ataques efectuados por las fuerzas de la coalición militar encabezada por Riad y que respalda al Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente.

"La falsa propaganda difundida por los medios del enemigo saudí, que alega que atacamos a civiles, carece de fundamento; tales afirmaciones son simplemente el resultado de intercepciones fallidas por parte de los sistemas de defensa del enemigo saudí", ha declarado el portavoz militar, antes de reiterar que los hutíes continuarán respondiendo "hasta que cese la agresión y se levante el bloqueo sobre" Yemen.

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Su mensaje llega después de que las autoridades saudíes hayan emitido a última hora de este viernes una serie de alertas de emergencia en ocho ciudades del país, incluida Riad, ante la amenaza de posibles ataques procedentes de la milicia hutí, si bien horas más tarde ha dado por concluidas esas alertas.