La Techno Parade reúne a 350.000 personas en París contra ley que sanciona las 'raves'

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París, 19 sep (EFE).- La Techno Parade reunió este sábado a unos 350.000 participantes y curiosos en París, según los organizadores, en su regreso a la capital francesa tras dos años de ausencia y bajo el lema de protesta contra la llamada ley Ripost, que endurece las penas a organizadores y participantes de las 'raves'.

Los asistentes recorrieron el centro de París entre grandes equipos de sonido para reclamar la derogación de esa ley promulgada este verano que endurece las sanciones contra las fiestas multitudinarias en la que se escucha música tecno ('raves') no declaradas.

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La norma convierte en delito la organización de las también conocidas como 'free party' con penas de hasta dos años de prisión y 30.000 euros de multa, al tiempo que participar en ellas puede conllevar hasta seis meses de prisión y 7.500 euros de multa.

La organización Technopol, que defiende la música electrónica y promueve la Techno Parade, sostiene que la ley está desconectada de la realidad y reclama sustituir las sanciones penales por un diálogo con las autoridades.

La asociación recuerda, además, que las músicas electrónicas francesas figuran desde finales de 2025 en el inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de Francia.

"Un patrimonio cultural no es una amenaza para la seguridad", podía leerse en uno de los vehículos de la marcha.

La 26 edición estuvo dedicada a Detroit, cuna de la música techno, y contó con actuaciones de DJ Minx y Kevin Saunderson.

La Techno Parade, inspirada en la Love Parade de Berlín, se celebró por última vez en 2023, antes de su interrupción por los Juegos Olímpicos de París de 2024 y dificultades financieras. EFE

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