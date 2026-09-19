Las ventas de crudo iraní alcanzan su nivel más alto en dos años pese al bloqueo de EE.UU.

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Teherán, 19 sep (EFE).- Las ventas de petróleo de Irán superaron los 3.000 millones de dólares en el último mes y alcanzaron su nivel mensual más alto de los últimos dos años pese al bloqueo naval impuesto por Estados Unidos para impedir las exportaciones iraníes, según la Organización de Planificación y Presupuesto del país persa.

"Las ventas de petróleo de Irán alcanzaron un nuevo récord entre agosto y septiembre y superaron los 3.000 millones de dólares", según datos de esa organización estatal publicado por el diario Hamshahri este sábado.

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Esta cifra representa el nivel más alto de ventas mensuales de petróleo iraní de los últimos dos años, en un contexto de precios del barril de crudo por encima de los 100 dólares de media en lo que va de septiembre y pese al bloqueo naval y la presión económica de Estados Unidos.

El informe indicó que China continúa siendo el principal comprador del petróleo iraní.

El dato se conoce después de que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó el pasado sábado de que sus fuerzas habían redirigido 100 embarcaciones comerciales en los 60 días transcurridos desde la reanudación del bloqueo naval contra Irán, el 14 de julio, para impedir, según Washington, el tráfico marítimo hacia y desde los puertos iraníes.

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Durante el primer bloqueo, entre el 13 de abril y el 18 de junio, las fuerzas estadounidenses desviaron más de 140 buques, inhabilitaron nueve barcos que desobedecieron sus órdenes y permitieron el paso de más de 50 embarcaciones comerciales que transportaban ayuda humanitaria, según CENTCOM.

A esta presión se ha sumado desde finales de agosto la denominada operación 'Paria Económico', lanzada por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para aislar económicamente a Irán y limitar sus ingresos y conexiones financieras y comerciales internacionales.

El Departamento del Tesoro estadounidense afirmó que la operación busca cortar las vías de financiación, las redes de evasión de sanciones y los canales utilizados para mover los ingresos iraníes.

Analistas habían señalado anteriormente que Irán podía mantener parte de sus ventas mediante petroleros que ya se encontraban en el mar cuando comenzó el bloqueo, aunque no está claro si ese mecanismo sigue siendo utilizado. EFE