El millonario británico Jim Ratcliffe lamenta que su país no aplauda a los ricos como EEUU

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Londres, 19 sep (EFE).- El millonario británico Jim Ratcliffe, uno de los grandes accionistas del Manchester United y que es residente fiscal en Mónaco desde 2020, lamentó este sábado que los británicos, a diferencia de los estadounidenses, no aplaudan a las grandes fortunas y "creadores de riqueza".

En una entrevista con la BBC que ha ya generado polémica, Ratcliffe, que en el pasado ya se ha metido en otros 'charcos' como cuando comentó que su país estaba "colonizado por los inmigrantes", ha lamentado que los británicos sientan envidia por las grandes fortunas.

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"En América aplauden a las personas que crean riqueza. Desgraciadamente, en el Reino Unido hay un poco de envidia hacia la riqueza en estos momentos", dijo Ratcliffe, cuya fortuna se estima en 15.000 millones de libras (17.500 millones de euros).

Ratcliffe fue más lejos y dijo que su país estaba en decadencia: "Tuvimos el mayor imperio del mundo. Fuimos un gran pueblo, ganamos dos guerras mundiales. Éramos un buen pueblo, gente honrada. Pero desgraciadamente, en estos momentos creo que el país está en caída libre", reflexionó.

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Ahora -continuó- el país no sabe cómo responder a sus problemas más agudos: "No hay nadie lo bastante duro para encarar el problema migratorio. No hay nadie lo bastante duro para encarar el problema de los subsidios. Pero alguien va a tener que hacerlo", consideró el dueño de la química INEOS, una de las más importantes del mundo.

Las palabras de Ratcliffe han enojado al Club de aficionados musulmanes del Manchester, que emitieron un comunicado para criticarlas: "Nuestros jugadores, trabajadores, azafatas, equipos de seguridad y fans vienen de distintos países, culturas, razas, religiones y orígenes. El Manchester United no sería lo que es sin ellos. El United no pertenece emocionalmente a fondos de inversión, accionistas o millonarios".

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"Es hora de un cambio. Los Glazers (primeros accionistas del club) y Jim Ratcliffe deben irse", señaló el club de aficionados musulmanes. EFE