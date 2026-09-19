Adriana Paz, tras trabajar con Affleck y en 'Emilia Pérez':"Hay que seguir picando piedra"

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Rosa Díaz

San Sebastián (España), 19 sep (EFE).- La actriz mexicana Adriana Paz está a punto de estrenar 'Animals' junto a Ben Affleck en Estados Unidos, y en España, donde ha viajado al Festival de Cine de San Sebastián, la gente la reconoce por su papel en 'Emilia Pérez', pero "a pesar de todo hay que seguir picando piedra", reconoce en una entrevista con EFE.

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No es una frase hecha, Paz ha trabajado duro el último año y está a punto de estrenar muchas películas. Además de la mencionada con Ben Affleck, está presentando en San Sebastián 'Ceniza en la boca' de Diego Luna, está a punto de estrenar 'Sana y salva' en República Dominicana, rodó en México 'Day of the Dead' y estuvo en el Festival de Sundance con 'The Huntress'.

Paz reconoce que 'Emilia Pérez', donde interpretaba a la mujer que se enamora del personaje de Karla Sofía Gascón, le ha abierto puertas internacionales, pero lo que más agradece es que le ha permitido liberarse de etiquetas e interpreta personajes muy diferentes entre si.

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Adriana Paz se crió en el cine independiente mexicano, una cinematografía que "aborda generalmente realidades muy duras, permeadas por la violencia".

Este hecho la he llevado a "encarnar personajes duros y fuertes", que es lo que le siguen ofreciendo en México.

Sin embargo, fuera de su país, "el abanico es más amplio -señala- quizás porque no tienen esa referencia" de ella y le ofrecen "papeles de mujeres más vulnerables, diferentes", como el que interpretó en 'El autor', que fue su puerta de entrada en España.

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"Lo que me gustaría hacer ahora es una comedia", confiesa.

Adriana Paz presenta este sábado en el Festival de San Sebastián 'Ceniza en la boca', una película protagoniza por una familia de emigrantes mexicanos en España.

Este filme ha permitido a la actriz "reconectar con su pasado" y "volver a vivir" su experiencia como emigrante cuando con 22 años vivió en España, donde tuvo que hacer trabajos precarios porque no tenía los papeles en regla.

'Ceniza en la boca' "me ha dado la oportunidad de volver a recorrer los caminos que caminé en aquel momento de mi vida, reflexionar al respecto y sentirme agradecida por todo el recorrido que he tenido desde entonces".

"Moverse es una cosa natural -reflexiona Paz-. A veces emigras a otra ciudad porque allí están tus sueños o tu trabajo, otras veces te ves expulsado de tu país porque hay guerra o no hay que comer, pero en todos los casos hay que saber ponerse en el lugar del otro y ser empático, porque todos somos personas y porque nunca sabemos cuando nos va a tocar a nosotros estar del otro lado".EFE

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