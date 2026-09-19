Entre basura y rascacielos, una jornada de conciencia ambiental en la costa panameña

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Ciudad de Panamá, 19 sep (EFE).- Entre la basura que arrastra el río y los rascacielos que dibujan el horizonte de la capital panameña, decenas de jóvenes, voluntarios y representantes de instituciones ambientales cambiaron este sábado la rutina por guantes y bolsas para recoger residuos en la desembocadura del río Juan Díaz, en una jornada de convivencia y conciencia ambiental en el marco del Mes de los Océanos.

Desde temprano, los participantes —algunos con prendas alusivas a sus organizaciones y otros con ropa de trabajo— avanzaron por la zona con bolsas y herramientas para retirar los desperdicios que encontraban a su paso.

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El escenario mostraba un marcado contraste: en primer plano, un extenso vertedero de basura que los voluntarios debían recoger y, al fondo, las modernas edificaciones de las exclusivas zonas de Santa María y Costa del Este que, entre la lluvia y a la distancia, parecían observar desde lo alto el trabajo en la costa.

"Aquí tenemos una muestra de lo que estamos haciendo los ciudadanos y los humanos con nuestro planeta. Los humanos somos la única especie lo suficientemente estúpida, suicida, irresponsable e inmoral para destruir nuestra propia casa. Es increíble, yo nunca lo he visto (en ninguna especie) en la naturaleza", dijo a EFE el ministro de Ambiente panameño, Juan Carlos Navarro.

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Agregó que "desde hace 35 años Panamá participa en la limpieza de los océanos" que se hace en el mes de septiembre y lo único que le da mucho optimismo -más allá del desastre de la basura que hay en el mundo entero- "es que cada vez son más los ciudadanos, los jóvenes en particular, que toman conciencia y ayudan a limpiar" el planeta.

Entre risas y conversaciones, las bolsas comenzaron a llenarse con todo tipo de desperdicios en una faena que permitió a los asistentes comprobar de primera mano la magnitud de los residuos que terminan en el litoral.

"Estas actividades son muy buenas y positivas. Todo el material que encontramos aquí es culpa de nosotros, porque somos los que depositamos este material aquí y al final los ríos y el agua terminan trayéndolo a las costas", comentó el estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Gabriel Rodríguez.

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Rodríguez apeló a la conciencia y a la regla de las ‘tres R’ (Reducir, Reutilizar y Reciclar), pero especialmente a la de 'reducir': "Hay que reducir nuestro consumo, dejar de utilizar plásticos de un solo uso. La gran mayoría de lo que está aquí es plástico de un solo uso".

La actividad, denominada 'Limpieza de Playas' y realizada bajo el lema 'Panamá: el latido de dos mares', reunió a representantes de los ministerios de Ambiente, Educación y Seguridad Pública, la Alcaldía de Panamá, la Junta Comunal de Juan Díaz, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Servicio de Protección Institucional (SPI) y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), entre otras entidades.

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La iniciativa fue promovida también por Adopta Bosque Panamá, organización que convocó a voluntarios para sumarse a la recolección de residuos.

"Estamos viviendo unos momentos de triple crisis planetaria: la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la contaminación. En este caso, hoy, como todos los terceros sábados de septiembre, se celebra la limpieza internacional de costas y mares", explicó el biólogo y director de la Asociación Adopta Bosque Panamá, Guido Berguido.

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Más que recoger basura, la jornada buscó ir más allá de la recolección de residuos y convertir la experiencia en un ejercicio de educación ambiental para quienes participaron.

"En lo que consiste esta actividad, mejor dicho, es en una faena de docencia, de concienciación, para que veamos de primera mano la problemática que tenemos y así podamos tomar las verdaderas medidas correctivas, que en este caso son la reducción o los cambios de hábitos de consumo diario en nuestros hogares", puntualizó Berguido. EFE

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