EEUU levanta las sanciones impuestas a Eritrea en 2021 por su papel en la guerra de Tigré

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Nairobi, 19 sep (EFE).- Estados Unidos ha levantado las sanciones impuestas a Eritrea en 2021 por su papel en la devastadora guerra de la región de Tigré en la vecina Etiopía, que enfrentó a rebeldes tigrinos y al Gobierno federal etíope entre 2020 y 2022.

En su web, el Departamento del Tesoro de EE.UU. señaló este viernes que "ha expirado" la orden ejecutiva del 17 de septiembre de 2021 firmada por el entonces presidente del país norteamericano, Joe Biden, y titulada "Imposición de sanciones a determinadas personas en relación con la crisis humanitaria y de derechos humanos en Etiopía".

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Tras expirar ese decreto, el Departamento del Tesoro eliminó de la lista de sancionados de Eritrea a "las personas designadas en virtud de dicha orden ejecutiva cuyos bienes habían sido bloqueados".

Washington impuso sanciones contra las Fuerzas de Defensa de Eritrea y el partido político del presidente eritreo, Isaias Afwerki -el Frente Popular por la Democracia y la Justicia-, así como contra otros actores de este país del Cuerno de África que limita con el estratégico mar Rojo.

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"Las sanciones unilaterales impuestas a Eritrea por la Administración Biden en 2021 eran injustificadas y causaron un perjuicio indebido al país", afirmó la pasada noche el encargado de negocios de la Embajada de Eritrea en EE.UU., Berhane G. Solomon, en la red social X.

Berhane valoró "este gesto positivo y las medidas correctivas adoptadas" por el Gobierno del actual presidente, Donald Trump.

Esta decisión -añadió- debería marcar "el inicio de un nuevo capítulo en las relaciones entre Eritrea y EE. UU. basado, según nuestra visión, en el respeto a la soberanía, los intereses mutuos y la búsqueda de una asociación mutuamente beneficiosa".

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Tigré sufrió una guerra que empezó el 4 de noviembre de 2020, cuando el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, ordenó una ofensiva contra el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), que gobernaba entonces esa región norteña fronteriza con Eritrea, en respuesta a un ataque a una base militar federal y tras tensiones políticas.

El conflicto, en el que Eritrea apoyó al Gobierno etíope, se zanjó en noviembre de 2022 con un acuerdo de paz firmado en Pretoria, capital de Sudáfrica, de difícil cumplimiento.

Al menos 600.000 personas murieron en la guerra, según el mediador de la Unión Africana en la contienda, el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo.

Eritrea, país dirigido desde su independencia de Etiopía en 1991 por Afwerki, es uno de los regímenes más cerrados y represivos del mundo y se le conoce como la "Corea del Norte de África". EFE