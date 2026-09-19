Cerca de 40 distritos portugueses en peligro máximo por incendio forestal

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Lisboa, 19 set (EFE).- Cerca de 40 distritos en el centro y el sur de Portugal están este sábado en peligro máximo por incendio forestal, en una jornada en la que se espera una subida de las temperaturas máximas en gran parte del país.

Además, el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) alertó de que otros cien distritos están en riesgo muy elevado por incendios, y lo estarán, previsiblemente, hasta el final de la próxima semana, según su pronóstico.

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Por su parte, también se espera un incremento de las temperaturas este fin de semana, lo que ha llevado a que los distritos de Coimbra, Leiria y Lisboa estén en aviso amarillo por calor, a los que se sumarán otros cinco distritos este domingo -Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Santarém y Setúbal-.

La subida de los valores en Portugal será la consecuencia de la influencia de un anticiclón situado al norte de las Azores y extendido en forma de cuña hasta el golfo de Vizcaya, una configuración que transportará aire continental cálido y seco sobre la península ibérica.

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Las máximas superarán los 30 grados en la mayor parte de Portugal continental y se aproximarán a 38 en puntos del Alentejo y del valle del Tajo. Las mínimas tampoco bajarán de 20 grados en algunas zonas del Alto Alentejo, Beira Baixa, el valle del Tajo y el este del Algarve.

Aunque los picos previstos serán inferiores a los de algunos episodios del verano, las autoridades advierten de que estarán claramente por encima de los valores habituales de la segunda mitad de septiembre y alertan sobre una alta probabilidad de que, por su duración, el episodio llegue a configurar una ola de calor en gran parte del país. EFE

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