Un consorcio de Técnicas Reunidas y Samsung recibirá 120 millones de MGT Teesside por un arbitraje de 2021

09/12/2014 Planta de Técnicas Reunidas ECONOMIA TÉCNICAS REUNIDAS

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Un consorcio formado por Técnicas Reunidas y Samsung recibirá 120 millones de euros de su cliente MGT Teesside por un arbitraje presentado en 2021, según ha indicado la firma española en un comunicado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, Técnicas Reunidas ha explicado que el laudo arbitral emitido por la Corte de arbitraje de Londres el pasado día 7 ordena a su cliente MGT Teesside a pagar al consorcio formado por Técnicas Reunidas (73%) y Samsung (27%) la cantidad neta de 120 millones, dándose así por finalizado un arbitraje que interpuso el consorcio en 2021 contra su cliente por la terminación del contrato y la ejecución de los avales de fiel cumplimiento.

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Por otro lado, en relación al proyecto de la Refinería de Sitra para Bapco, la empresa ha señalado que el juez de primera instancia de Madrid ha levantado este pasado jueves las medidas cautelares que el pasado mes de mayo dictó en favor de Técnicas Reunidas, paralizando el pago de avales por 133 millones de euros ejecutados por Bapco en su disputa con el consorcio contratista del que forma parte Técnicas Reunidas.

Así, este consorcio ha iniciado un arbitraje en la Corte de Londres contra Bapco para "proteger sus derechos y mantiene conversaciones con su cliente destinadas a buscar una solución satisfactoria para todas las partes".

El impacto de estos dos eventos en la cifra de caja de Técnicas Reunidas supone una salida neta de 49 millones.

En la cuenta de resultados, el impacto del laudo de MGT supone un beneficio de 37 millones de euros de los que 30 millones se destinarán a dotar una provisión extraordinaria para litigios.

El impacto neto en resultados asciende a siete millones de euros, lo que "no modifica la previsión de resultados para el ejercicio 2026 comunicada a los mercados".