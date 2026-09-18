Presidencia de la UE pide rebajar preocupación por nuevas amenazas de aranceles de Trump

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Dublín, 18 sep (EFE).- El vice primer ministro y ministro de Hacienda de Irlanda, Simon Harris, instó este viernes a rebajar el nivel de preocupación por las últimas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de que impondría nuevos aranceles a la Unión Europea (UE) tras el anuncio de que el bloque perseguirá una asociación más estrecha con Canadá.

"No, no creo que debamos exagerar ese nivel de preocupación", indicó Harris a la prensa a su llegada a una reunión informal de ministros comunitarios de Finanzas.

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Harris, cuyo país preside este semestre el Consejo de la UE, señaló la importancia de escuchar las declaraciones de Trump en su totalidad en vez de "citarlas de forma selectiva".

"Al volver a ver el vídeo (de las declaraciones de Trump), oí al presidente decir que, si no se trata de un acto hostil, si se considera algo positivo, entonces no lo haría", dijo sobre una posible imposición de aranceles después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hubiera dicho que pretenden que Canadá se convierta en un "Estado miembro asociado" de la UE.

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Harris afirmó que la Unión Europea y Canadá deben ser "muy sinceros y claros sobre lo que esto supone".

"Esto no tiene nada que ver con Estados Unidos. Se trata de que tanto la Unión Europea como Canadá decidan que quieren mantener una relación de trabajo más estrecha en ámbitos de interés mutuo, algo que constituye un avance positivo, estable y beneficioso para la economía mundial", incidió.

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Recalcó la importancia del multilateralismo y de colaborar en cuestiones de relevancia mundial.

En cualquier caso, el ministro irlandés también subrayó que quieren mantener una relación económica y de trabajo "muy estrecha con Estados Unidos, y de hecho ya la tenemos".

"La relación comercial entre la UE y EE. UU. es considerable. Por cierto, es bidireccional, algo que a veces se pasa por alto en el debate. Es mutuamente beneficiosa", resaltó.

Harris dejó claro que "Estados Unidos también necesita el comercio con Europa", y que la UE debe seguir como hasta ahora: "colaborando con Estados Unidos de una manera seria, tranquila y constante". EFE