México anuncia detección de drones usados por grupos criminales desde EEUU para tráfico de migrantes

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Las autoridades de México han informado este viernes de que en una operación conjunta con Estados Unidos se ha detenido a un operador drones que usaba estas aeronaves para vigilar rutas de tráfico ilegal de migrantes a través de la frontera.

En el marco de una operación con Estados Unidos en el área fronteriza de Tijuana y San Diego, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos "detectó e inhibió" en Tijuana "un dron de características comerciales que ingresó a territorio nacional procedente de Estados Unidos" y que "era empleado por un grupo delictivo para vigilar rutas utilizadas para el tráfico ilícito de personas hacia ese país".

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En este contexto, personal militar mexicano realizó patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres que dieron con el presunto operador del dron que fue detenido, ha informado la Secretaría de Defensa de México.

"Durante esta acción se aseguraron un arma corta, cargadores, cartuchos y un control para dron. La persona detenida y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, a fin de determinar su situación jurídica", ha informado el Ejecutivo mexicano.

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Esta operación ha sido aplaudida de lado estadounidense. En concreto el embajador en México, Ronald Johnson, ha señalado que la cooperación entre ambos países vecinos "hace que la información se vuelva acción". "Interrumpiendo operaciones criminales y terroristas, haciendo nuestra frontera más segura", ha valorado sobre la operación conjunta.