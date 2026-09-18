Duro Felguera aprueba su participación en el proyecto de Tula (México), con 210 millones de dólares

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La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Duro Felguera ha aprobado este jueves la participación de la compañía en el proyecto de la Central de Ciclo Combinado Francisco Pérez Ríos, en Tula (Hidalgo, México).

Esto supondrá 210 millones de dólares de nueva actividad para el Grupo durante un periodo de ejecución de 47 meses, según una nota de prensa de Duro Felguera.

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La Junta, la primera que la compañía asturiana celebra en La Felguera desde el regreso de su sede al lugar donde nació hace 168 años, ha respaldado así una operación que constituye una de las primeras materializaciones comerciales de la etapa iniciada tras la homologación del Plan de Reestructuración.

La central, de 1.000 megavatios (MW) y promovida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tiene como contratista principal a Mota-Engil México.

En este caso, Duro Felguera asumirá la dirección y coordinación técnica del proyecto, así como el suministro e integración del Balance of Plant y la coordinación de los principales equipos tecnológicos con el resto de la planta.

El presidente ejecutivo de Duro Felguera, Eduardo Espinosa, ha destacado, durante su intervención en la Junta, que Tula supone "210 millones de dólares de nueva actividad en un ámbito que conocemos bien, tanto por nuestra experiencia en centrales de ciclo combinado como por nuestra trayectoria en el mercado mexicano" y subrayó que el proyecto permite a Duro Felguera "recuperar actividad y avanzar en la reconstrucción de cartera".

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La operación tiene la consideración de vinculada por la participación de Grupo Prodi tanto en el capital de Duro Felguera como en el de Mota-Engil México, por lo que, debido a su dimensión, su aprobación correspondía a la Junta General.

Durante su intervención, Espinosa ha repasado, también, los resultados del primer semestre de 2026, periodo en el que Duro Felguera volvió a registrar un Ebitda positivo, de 5,13 millones de euros, frente a los 18 millones negativos del mismo periodo de 2025.

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"El siguiente paso es convertir esa base en cifra de negocio y rentabilidad", ha apuntado, antes de remarcar que hay mucho trabajo por delante, pero también "experiencia, capacidades y mercado para hacerlo".

TALLER DE BARROS

Se ha referido, además, al principio de acuerdo alcanzado con el Principado de Asturias para la venta de los talleres de Barros, para su posterior alquiler a Indra.

Espinosa ha explicado que la negociación se ha desarrollado con una prioridad clara: "facilitar una solución, preservando al mismo tiempo el valor del activo y el interés de los accionistas de Duro Felguera".