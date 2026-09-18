Huawei adelanta tres trimestres el lanzamiento de su chip Ascend 960DT para plantar cara a Nvidia

18/09/2026 El vicepresidente del Consejo de Adminisrtación y presidente rotatorio de Huawei, David Wang, en Huawei Connect. POLITICA HUAWEI

Guardar

Huawei va a adelantar el lanzamiento de su chip de Inteligencia Artificial (IA) de última generación Ascend 960DT al primer trimestre de 2027 tras haber acelerado su desarrollo, cuando tenía pensado lanzarlo en el cuarto trimestre, con el objetivo de competir contra Nvidia.

En la conferencia Huawei Connect celebrada este jueves, el gigante tecnológico chino detalló el nuevo calendario. "El desarrollo de Ascend 960 ha excedido las expectativas de la compañía, tras duplicar el rendimiento según lo previsto. Ascend 960DT estará disponible en el primer trimestre de 2027, tres trimestres antes de la hoja de ruta original de la compañía. El Ascend 960PR estará listo en Q3 2027, un trimestre antes de lo programado", señala Huawei en el anuncio en su web.

PUBLICIDAD

El objetivo de la tecnológica china es continuar con un ciclo de actualización anual lanzando el Ascend 970 en 2028 y el Ascend 980 en 2029, duplicando rendimiento y capacidad de memoria en cada iteración.

Huawei ha presentado la infraestructura que acompaña a su apuesta por la IA, Atlas 960E SuperPoD, el primer clúster de la industria con óptica de empaquetado cercano (NPO) que se compone de 4.096 NPUs y ofrece un rendimiento de 8 EFLOPS en FP8 y hasta 1 petabyte de memoria HBM.

PUBLICIDAD

Varios de estos SuperPoD pueden llegar a enlazarse para formar un sistema mayor, capaz de escalar hasta 512.000 tarjetas y, combinado con topología multivía, hasta un millón de NPUs, según afirma Huawei desde otro de los comunicados hechos en su web.

No obstante, la analista de TEch Buzz China Rui Ma señala en su cuenta en X (antes Twitter) que Huawei debería aclarar una incongruencia en otro de los sistemas anunciados, ya que el año pasado la compañía anunció que el Atlas 960 SuperPoD escalaría a 15.488 chips Ascend 960, mientras que ahora se ha referido a un nuevo Atlas 960 SuperPoD de solo 4.096 chips.

PUBLICIDAD

Una apuesta a la larga de Huawei con el ciclo que ya tiene puesto sobre la mesa para cubrir la alta demanda de semiconductores de todo el mundo, tal como afirma Ma en su anuncio en X al destacar que "es fútil detener el desarrollo de semiconductores de China porque las apuestas por la autosuficiencia son simplemente demasiado altas en este punto".

No obstante, a principios de esta semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en referencia a la carta abierta escrita por el CEO de Anthropic, Dario Amodei, a la que se adherieron OpenAI, Google y SpaceX y en la que pedía frenar el desarrollo de la IA, mostró su rechazo al declarar que están "superando a China en IA" y que su deseo es que siga siendo así.

PUBLICIDAD