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Radiografía del Quick Commerce: las compras de supermercado online crecen un 62% en Latinoamérica PR Newswire BUENOS AIRES, Argentina, 18 de septiembre de 2026 · Esta modalidad de compra con entregas ultrarrápidas creció en los primeros 6 meses de 2026 el equivalente a los últimos 3 años. · Hay una gran confianza en los productos frescos. La compra de frutas y verduras lideró el crecimiento regional con un alza del 70% interanual. · Mascotas y curiosidades: La comida para gatos es líder en ventas, mientras que eventos como el Mundial dispararon la compra de figuritas con más de 6 millones de sobres vendidos. BUENOS AIRES, Argentina, 18 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- El quick-commerce o comercio con entregas ultrarrápidas ya es parte de múltiples categorías en PedidosYa y la tecnología detrás de este servicio permite que las compras de supermercados, frutas y verduras, carnes, bebidas, lácteos, regalos, productos de farmacia y comida para mascotas, entre otros, lleguen a la puerta de millones de usuarios en minutos. Esta nueva manera de consumo ha penetrado con mucha fuerza en todo Latam, simplificando el día a día y devolviendo tiempo a las personas.

PedidosYa decidió analizar en profundidad los hábitos y preferencias de sus usuarios al utilizar el quick commerce en sus compras de la plataforma. El dato más destacado es el crecimiento de esta modalidad, que aumentó un 62% año contra año en Latinoamérica, reflejando cómo gana cada vez más espacio en los hábitos de compra de la región. La cantidad de usuarios activos mensuales también aumentó un 53%, acompañando la expansión de esta alternativa de compra. Dentro del ecosistema de Quick Commerce, PedidosYa Market concentra el 41% de las órdenes, reflejando el peso que tienen las compras de supermercado dentro de esta forma de consumo. Algunas tendencias detectadas:

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1. Aumenta la confianza de pedir online las compras de supermercado Las categorías que más crecieron dentro de PedidosYa Market en Latinoamérica durante 2026 son Frutas y Verduras, que lideró el crecimiento con un aumento del 70% interanual, seguida por Helados y Comida Congelada (+56%), Lácteos (+47%) y Carnes y Pescados (+44%). El crecimiento a doble dígito en las compras de supermercado online confirma un cambio de hábito: los consumidores realizan compras de reposición varias veces por semana y exigen inmediatez para optimizar su tiempo. En este escenario, la confianza es el factor determinante. Garantizar una experiencia de compra impecable —donde los productos frescos lleguen en perfecto estado— multiplica la fidelidad y consolida el uso habitual de la plataforma.

2. Cuando un producto dispara una categoría Efemérides, celebraciones y eventos deportivos pueden transformar de manera extraordinaria el comportamiento de compra y generar picos de demanda en determinados productos. Un claro ejemplo son los sobres de figuritas, cuya demanda se disparó previo al inicio de la competencia, con más de 6 millones de sobres vendidos en Latinoamérica. En otros momentos del año, también se observan picos relevantes de venta de chocolates asociados a fechas como el Día de los Enamorados y Semana Santa.

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3. Un hábito con fuerte presencia entre los más jóvenes Los usuarios de 18 a 30 años representan el 51% de quienes utilizan Quick Commerce en Latinoamérica, convirtiéndose en el grupo de mayor participación en todos los países analizados.

4. Un carrito muy diverso Dentro de los productos más pedidos en la plataforma a nivel regional, están elecciones tan diferentes como palta, banana, gaseosas, hielo, alimentos para perros y gatos, y tests de embarazo.

5. Vacaciones y feriados: también crecen los pedidos de Quick Commerce Las vacaciones y los feriados modifican las rutinas y, con ellas, también las necesidades de compra. En estos períodos, el Quick Commerce se convierte en una alternativa para resolver distintas compras de manera rápida, incluso fuera de los grandes centros urbanos. Ciudades turísticas como San Carlos de Bariloche, Viña del Mar, Cusco, Punta del Este, Guayaquil y Punta Cana son algunas de las que registraron el mayor crecimiento en órdenes durante temporadas vacacionales o feriados.

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6. Nuevas necesidades que encuentran su lugar en la app: Mascotas y Farmacias En mascotas, los productos más pedidos son alimento para gatos, perros y piedritas sanitarias. El mayor volumen de pedidos se registra los viernes a las 18 horas, lo que sugiere que estas compras se incorporan a la rutina de abastecimiento hacia el cierre de la semana. En el caso de Farmacia, el momento de mayor demanda se concentra los sábados a las 19hs, mostrando cómo distintas necesidades encuentran en la rapidez de este formato una nueva forma de resolverse. Sobre PedidosYaPedidosYa es la compañía de tecnología líder en delivery y quick-commerce de Latinoamérica. Es una plataforma simple, rápida y accesible que conecta a una red de millones de usuarios, comercios y repartidores a una gran variedad de productos y servicios que ofrece la comunidad.La compañía, que opera en 15 países de Latinoamérica, lanzó en 2020 PedidosYa Market, el primer mercado 100% digital que entrega alimentos y artículos para el hogar desde los 10 minutos tras haber realizado el pedido. Desde el 2014, PedidosYa forma parte de Delivery Hero, la plataforma líder mundial de delivery local con sede en Berlín, Alemania. View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/radiografia-del-quick-commerce-las-compras-de-supermercado-online-crecen-un-62-en-latinoamerica-302882574.html FUENTE PedidosYa