Macron advierte de un cambio en la "agresividad" y en las amenazas rusas en Europa

Guardar

París, 18 sep (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió este viernes que la naturaleza de la "agresividad rusa" y de sus amenazas en Europa está cambiando, mientras señaló una intensificación de las acciones híbridas de Moscú contra Francia y otros países europeos.

"La naturaleza de la agresividad rusa y de las amenazas en Europa está cambiando", afirmó Macron en una declaración a la prensa tras reunir en el Elíseo a los jefes de los principales partidos políticos en Francia para abordar la situación internacional y su impacto en la seguridad y la energía en Francia.

PUBLICIDAD

Macron aseguró que "en las últimas semanas, la amenaza híbrida rusa contra los europeos y Francia se ha intensificado", y constató que Rusia ha multiplicado desde el verano los ataques e incidentes, entre ellos un ataque con drones contra un tren que conectaba Kiev con Varsovia, un intento de atentado en Leipzig (Alemania), el lanzamiento de un cohete cerca de una fragata danesa y varias incursiones en el espacio aéreo de países europeos. EFE

(foto) (vídeo)