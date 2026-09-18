El prestigioso actor internacional Diego Luna presenta su último trabajo el 29 de septiembre en Cines Embajadores Rioja

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El prestigioso actor de talla internacional Diego Luna presenta el martes, 29 de septiembre, a las 18,00 horas, en los cines Embajadores Rioja, su último trabajo como director 'Ceniza en la boca'. El mexicano, que trabaja de forma continua en Hollywood, además mantendrá un coloquio con los espectadores al finalizar la proyección.

El intérprete, famoso por su papeles en la saga 'Star Wars', o en películas independientes como 'Y tu mamá también' o la reconocida 'Mi nombre es Harvey Milk', así como en series populares y de éxito 'Narcos: México', también ha probado suerte, con inmejorables críticas, en la dirección, a través del documental 'J.C. Chávez' (2007) al que siguió 'Abel' (2010), estrenada en Sundance.

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Las entradas para poder disfrutar de un momento único en Logroño, en la que un actor "de Hollywood" presente su última película en nuestra región, se encuentra ya a la venta, en la taquilla o en la web de Cines Embajadores Rioja.

Se da la circunstancia, que 'Ceniza en la boca' estará presente este fin de semana en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, dentro de la sección 'Horizontes Latinos', después de su estreno en el Festival de Cannes.

El último trabajo de Luna como director narra la vida de Lucila que viaja con su hermano Diego desde México para encontrarse con su madre en Madrid, quien lleva ahí ocho años trabajando ilegalmente para mantenerlos. Al llegar, la vida que los espera resulta más dura de lo que imaginaban.

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