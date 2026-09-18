El presidente de Taiwán presencia un ejercicio con misiles en vísperas de cumbre Trump-Xi

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Taipéi, 18 sep (EFE).- El presidente taiwanés, Lai Ching-te, presenció este viernes un ejercicio de tiro con "misiles de precisión" en el sur de la isla, a pocos días del encuentro previsto en Washington entre los líderes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping, en el que presumiblemente se abordará la cuestión de Taiwán.

A lo largo de los tres días de ejercicios en la base de Pingtung, donde Taiwán realiza habitualmente sus pruebas de misiles y armamento, las unidades participantes ejecutaron misiones de defensa aérea conjunta, operaciones de contraataque, coordinación naval y aérea, ataque en el litoral y defensa costera, manifestó Lai en un discurso al término de las maniobras.

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"Hasta el día de hoy, todos los ejercicios han alcanzado con éxito sus objetivos, y quiero expresar mi más alto reconocimiento a la actuación de todos los oficiales y soldados", aseveró el mandatario, según declaraciones recogidas por su oficina en un comunicado.

En su intervención, Lai destacó que fue la primera vez que las Fuerzas Armadas incorporaban varios tipos de drones de ataque a sus maniobras de operaciones conjuntas, un empleo coordinado de vehículos no tripulados y armamento convencional que busca "adaptarse a la guerra moderna".

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"Las Fuerzas Armadas están acelerando la mejora de su capacidad de combate en su conjunto y demuestran, ante la ciudadanía y ante la comunidad internacional, que tienen la confianza y la capacidad de defender la soberanía nacional y de asumir plenamente su responsabilidad en favor de la paz y la estabilidad regionales", recalcó.

"La paz no se consigue con facilidad: requiere una determinación firme y una fuerza suficiente para protegerla. Cada ejercicio en condiciones realistas de combate permite elevar aún más la capacidad de combate y reforzar la preparación, y suma un grado más de fuerza para defender la paz", agregó el líder isleño.

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Estas declaraciones se produjeron en la antesala de la visita del presidente chino a Estados Unidos -anunciada por la Casa Blanca, pero aún no confirmada por Pekín-, donde está previsto que se reúna con su homólogo estadounidense para tratar los principales asuntos de la agenda bilateral, entre ellos la situación de Taiwán.

Las autoridades chinas consideran a Taiwán una "parte inalienable" de su territorio y no han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.

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Desde hace más de siete décadas, EE. UU. se encuentra en el medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal proveedor de armamento de Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con este territorio, podría acudir en su defensa en caso de conflicto con Pekín. EFE

(foto)