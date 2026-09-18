El yuan, en máximos desde 2022 frente al dólar antes de la cumbre Xi-Trump

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Shanghái (China), 18 sep (EFE).- El yuan, la divisa nacional china, cotizaba hoy en su nivel más alto frente al dólar desde julio de 2022 ante el apoyo explícito del banco central días antes de la anticipada reunión entre los presidentes de China y EE. UU., Xi Jinping y Donald Trump, quien acusa a Pekín de manipular su moneda.

Poco antes de las 11:00 hora local (03:00 GMT), la tasa 'offshore' -negociada en mercados internacionales como Hong Kong- se situaba en torno a 6,6962 yuanes por cada dólar tras subir un 0,11 % frente al último cierre.

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La tasa 'onshore', la negociada en mercados nacionales, crecía un 0,18 % y también superaba su último pico, de principios de 2023, para alcanzar las 6,6973 por dólar.

El Banco Popular de China (BPC, banco central) fijó su tipo de cambio oficial para este viernes en 6,7521 yuanes por dólar, lo que supone, según Bloomberg, una octava jornada consecutiva de repuntes frente a la divisa estadounidense, la racha más larga desde 2023.

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El tipo de cambio fijado por el BPC es clave para la cotización de la tasa 'onshore' del yuan, ya que esta solo puede desviarse en un rango máximo diario del 2 %, tanto al revalorizarse como al devaluarse.

El citado medio asegura que las últimas maniobras del banco central mostrarían que Pekín "se siente cómodo" con un yuan más fuerte antes de la cumbre Xi-Trump en EE. UU., aunque matiza que el BPC sigue fijando sus tipos de cambio oficiales por debajo de los niveles de mercado, en línea con su preferencia de que la moneda suba de forma paulatina.

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Algunos analistas creen que precisamente la proximidad de esa cumbre explica parcialmente los movimientos del yuan: Trump ha acusado reiteradamente a China de devaluar artificialmente su divisa, y Pekín podría estar buscando que ese asunto no se convirtiese en una fuente de tensiones durante las negociaciones bilaterales.

El yuan se ha consolidado como una de las divisas asiáticas con mejor rendimiento este año, apoyado por la fortaleza exportadora de China, e incluso ha mantenido esa tendencia ante las apuestas de que la subida de tipos en EE. UU. haga subir los rendimientos de los bonos del Tesoro, enviando la brecha frente a los títulos soberanos chinos a un nuevo récord, y el valor del dólar.

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A principios de 2025, la moneda del gigante asiático estuvo cerca de caer a mínimos desde 2007 ante el regreso de Trump a la Casa Blanca y el temor al impacto de una posterior escalada arancelaria que finalmente se acabó convirtiendo de manera temporal en un embargo comercial cruzado 'de facto'.

Ante esa situación, los expertos apuntaron a que Pekín estaba sosteniendo la divisa por debajo de su teórico valor real para ofrecer así apoyo a la competitividad de las exportaciones, las cuales prestaron en 2025 su mayor aportación al crecimiento del PIB (32,7 %) desde 1997, contrastando con la debilidad de la demanda a nivel nacional. EFE

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