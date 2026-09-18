Seúl rechaza desplegar a su Ejército a la guerra en Oriente Medio pese a presión de Trump

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Seúl, 18 sep (EFE).- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, afirmó este viernes que no desplegará a sus fuerzas militares a Oriente Medio para involucrarse en la guerra, en medio de las presiones de Estados Unidos al respecto, aunque señaló que estudia reforzar las actividades destinadas a proteger sus buques y rutas de suministro energético.

"No habrá un despliegue que implique participar o intervenir en la guerra", dijo Lee en una rueda de prensa, en la que precisó que el país asiático debe mantener una "actividad mínima" para proteger "sus buques mercantes, las rutas de transporte de crudo y la vida y la seguridad" de los surcoreanos.

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Lee señaló que Corea del Sur ya tiene desplegada en el golfo de Adén a la unidad naval Cheonghae, que realiza operaciones antipiratería, y reconoció que el Gobierno estudia reforzar esa labor.

No obstante, el presidente surcoreano mantuvo la incógnita con respecto a un posible despliegue en el estrecho de Ormuz al subrayar que por ahora su Gobierno sigue "estudiando" ese refuerzo, sin precisar su alcance ni su zona de actuación.

"Muchos pueden cuestionar que esto pueda constituir una forma de despliegue, como el de otros países que mandan tropas a la guerra. Por eso, vuelvo a aclarar mi postura en este respecto (de que) no habrá despliegue para la guerra", zanjó.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió a Seúl recientemente que contribuya a las operaciones en esta vía estratégica.

Aunque la postura de las autoridades surcoreanas ha sido cautelosa, el Gobierno envió recientemente a Emiratos Árabes Unidos un equipo para estudiar la situación de seguridad y las condiciones operativas ante una posible movilización de efectivos o medios militares.

Por otra parte, la semana pasada el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, advirtió a Seúl que si participa en operaciones militares en el estrecho de Ormuz hará frente a "graves consecuencias".

Corea del Sur depende de Oriente Medio para alrededor del 70 % de sus importaciones de crudo, del cual cerca del 95 % atraviesa por el estrecho de Ormuz.

"Si renunciamos a transportar crudo debido a un riesgo de baja intensidad, el golpe para la economía sería demasiado grande, por lo que ordené estudiar la entrada en el mar Rojo. Es una decisión cuya responsabilidad me corresponde asumir", zanjó este viernes Lee. EFE

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(foto)(vídeo)