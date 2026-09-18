EEUU sanciona a una empresa iraní que vincula a una red para transferir criptomonedas a la Guardia Revolucionaria

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado un nuevo paquete de sanciones contra Irán en el marco de su operación 'Marginado Económico', esta vez dirigido a la empresa de intercambio de criptomonedas BitBank --controlada por el empresario ya sancionado anteriormente Babak Zanjani--, además de a una empresa desarrolladora vinculada a la entidad y a tres socios de Zanjani, todos ellos señalados en torno a una supuesta red empleada "para blanquear fondos y transferir cientos de millones de dólares en bitcoin a la Guardia Revolucionaria Islámica".

Así lo ha anunciado la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), órgano sancionador del Tesoro que define a las entidades e individuos designados como "componentes clave de la infraestructura del régimen iraní para evadir sanciones mediante el uso de activos digitales".

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En concreto, la OFAC alega que BitBank ha sido empleada por la entidad Hormuz Safe Marine Services Authority, también sancionada por el Tesoro, para transferir al régimen iraní los pagos que recibía. En este sentido, la cartera encabezada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha defendido una medida que "ataca directamente la arquitectura que Zanjani construyó para blanquear fondos y transferir cientos de millones de dólares en Bitcoin a la Guardia Revolucionaria Islámica", en el centro de la cual estaría BitBank.

Condenado a muerte en Irán en 2016 por apropiación de fondos del Ministerio de Petróleo para eludir sanciones estadounidenses, el entonces multimillonario Zanjani acabó viendo su pena conmutada por otra de 20 años de prisión en 2024, y para 2025, afirma la OFAC, ya había reaparecido públicamente como promotor de proyectos económicos vinculados a las autoridades iraníes.

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El órgano dependiente del Tesoro afirma ahora que el empresario iraní ha creado desde entonces "una red de empresas de activos digitales utilizadas, en parte, para blanquear dinero para la Guardia Revolucionaria Islámica". "A través de esta infraestructura combinada, las empresas de Zanjani han funcionado tanto como iniciativas comerciales visibles al público como plataformas financieras encubiertas que facilitan la evasión de sanciones y el apoyo a entidades vinculadas al Estado iraní", detalla el comunicado emitido.

Una de estas entidades sería BitBank, descrita por la OFAC como una plataforma de intercambio de activos digitales promocionada por Zanjani y "señalada como socia por otras múltiples empresas dentro de la red de evasión de sanciones de Zanjani". "Entre junio y julio de este año, Zanjani utilizó BitBank para facilitar la transferencia al IRGC de Bitcoin por un valor de cientos de millones de dólares", ha detallado, en concreto, el órgano sancionador.

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Junto a BitBank, Estados Unidos ha sancionado también al desarrollador del software de la entidad, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, filial a su vez de la también designada por Washington Dot One.

Simultáneamente, el Tesoro ha comunicado las designaciones de los "ejecutivos" de esta última empresa matriz Hosein Alí Zaker Hosein, Mohamad Mahdi Zaker Hosein y Seyed Adel Heidari, a los que señala como "colaboradores clave" en la red de Zanjani.

La OFAC asegura que el primero de ellos "ha participado en la mayor parte de las actividades de evasión de sanciones de Zanjani, incluida la exportación de petróleo iraní" y "transacciones de activos digitales que finalmente fueron a parar a la Guardia Revolucionaria". A su vez, apunta a Mohamad Mahdi Zaker Hosein como "gerente y representante de Dot One, además de director ejecutivo de Pishtaz Simorgh", y a Adel Heidari como "vicepresidente de la junta directiva de Dot One".

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Sobre estas cinco designaciones se ha manifestado el jefe del Tesoro, Scott Bessent, quien ha declarado que las sanciones establecidas en esta ocasión "dejan muy claro que los esfuerzos para financiar al régimen iraní utilizando criptomonedas no escapan al alcance de la OFAC". "Si usted apoya al régimen iraní, el Departamento del Tesoro le impondrá sanciones", ha espetado.