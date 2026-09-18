Comienza el traslado de inmigrantes desde las playas de Ceuta al campamento instalado en el Puerto de la ciudad

Guardar

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) han comenzado a realizar el traslado de los inmigrantes que se encuentran en las playas de el Trampolín y Benítez a las instalaciones del Puerto que se han realizado durante los últimos días.

El traslado comenzó sobre las 6:30 horas de la mañana después de que ayer la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional denegara mediante un auto la petición de paralización inmediata pedida por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) contra la decisión del Gobierno de instalar un campamento de acogida en el Puerto de Ceuta para atender a los migrantes que llegaron de forma masiva el pasado 31 de julio.

PUBLICIDAD

Las Fuerzas de Seguridad tratan de mantener el orden en el citado traslado de los inmigrantes desde las playas al puerto, ya que algunos salían corriendo para evitar quedarse sin plaza en las citadas instalaciones provisionales que ha realizado el Gobierno.