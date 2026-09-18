Agencias

Atracan una joyería en el C.C. Las Terrazas, en Telde (Gran Canaria), y se llevan joyas por unos 50.000 euros

21/08/2017 Policía nacional EUROPA ESPAÑA POLÍTICA
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La Policía Nacional investiga un robo con violencia cometido en la noche de este jueves, 17 de septiembre, en una joyería ubicada en el Centro Comercial Las Terrazas, en Telde (Gran Canaria), y de donde se han llevado joyas por valor de unos 50.000 euros.

El atraco, según ha avanzado la Policía Nacional, lo cometieron presuntamente cuatro encapuchados, que fracturaron los cristales de los expositores y sustrajeron diversas joyas. Además se indica que en la huida habrían contado con la participación de una quinta persona, que supuestamente ha ejercido las funciones de conductor.

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Todos ellos huyeron utilizando dos vehículos, constando uno de ellos como sustraído.

La investigación permanece abierta para la identificación y localización de los cinco implicados, si bien por el momento no se han producido detenciones.

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