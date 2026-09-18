La Fundación San Millán participa en un voluntariado de Patrimonio Mundial en Chile

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La Fundación San Millán participa, formando parte del equipo instructor, en un campo de voluntariado de Patrimonio Mundial en Chile, en respuesta a la petición de apoyo cursada por los organizadores del campo de trabajo que la Corporación Museo del Salitre, la Universidad de Tarapacá y la Fundación Territorios Patrimoniales, en colaboración con la AECID.

La experiencia de la Fundación en el ámbito de la educación patrimonial y, en especial, en el programa educativo de voluntariado Unesco, ha hecho que desde el Sitio Patrimonio Mundial 'Oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura' situadas en la región de Tarapacá, asociada a la extracción del Nitrato de Chile, haya motivado esta colaboración.

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Responsables del programa Emilianensis de la Fundación San Millán viajarán del 21 al 30 de septiembre a Chile para participar en esta iniciativa, que surge como resultado de la colaboración mantenida con la Fundación Territorios Patrimoniales, entidad que ha participado en distintas ediciones del Voluntariado de Patrimonio Mundial desarrollado en San Millán de la Cogolla.

La participación de la Fundación San Millán se enmarca en su compromiso con la conservación, difusión y puesta en valor del patrimonio cultural, así como con el intercambio de conocimientos y experiencias entre instituciones y territorios que comparten la responsabilidad de proteger y transmitir su patrimonio.

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Además, este proyecto generará un espacio de vinculación a través del patrimonio cultural entre España, La Rioja y Chile, poniendo en valor una parte de la historia común y una lengua compartida, que desde el 30 de septiembre será protagonista de la exposición 'AutorIA. La Rioja, tierra del español' en el Monasterio de Yuso.

Durante su estancia en Chile, la Fundación desarrollará también un programa de talleres y actividades educativas y culturales en otras instituciones de la región estrechamente vinculadas con La Rioja, como la Sociedad Benéfica La Rioja, el Hogar Español y el Estadio Español de Santiago; y en otras entidades vinculadas a la cooperación, la cultura y la educación, entre ellas la Biblioteca Interactiva Latinoamericana Infantil y Juvenil y el Proyecto Explora Tarapacá.

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Estos talleres permitirán acercar a diferentes públicos el patrimonio y la cultura de La Rioja y, especialmente, el legado conservado en los monasterios de Suso y Yuso.

A través de actividades de carácter divulgativo y educativo, la Fundación dará a conocer la importancia histórica y cultural de estos monasterios, reconocidos por la Unesco como Patrimonio Mundial desde 1997.

La iniciativa representa, además, una oportunidad para establecer nuevos vínculos de colaboración con instituciones chilenas y compartir metodologías y experiencias relacionadas con la educación patrimonial, la participación ciudadana y la transmisión del patrimonio a las nuevas generaciones.

Con esta participación, la Fundación San Millán continúa proyectando internacionalmente el valor del patrimonio riojano y reforzando su vocación de cooperación cultural y educativa.

El intercambio con otros sitios e instituciones vinculados al Patrimonio Mundial permite generar nuevas redes de conocimiento y colaboración y contribuye a que el patrimonio de San Millán de la Cogolla siga siendo un espacio de encuentro, aprendizaje y diálogo entre culturas.

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