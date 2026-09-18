El volcán español que atrae turistas todavía condiciona la recuperación de Puerto Naos

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Luis G Morera

Tazacorte (La Palma, España), 18 sep (EFE).- El volcán Tajogaite se ha convertido en uno de los principales reclamos turísticos de la isla española de La Palma, pero cinco años después de la erupción todavía condiciona la recuperación de Puerto Naos, uno de los principales núcleos turísticos de la costa oeste de la isla, que este verano ha recobrado buena parte de su actividad.

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La recuperación se percibe en la calle, con más turistas, establecimientos abiertos y el regreso de los grandes eventos después de varios años. También en la ocupación hotelera: el Hotel Meliá registró un 84 % en agosto y un 66 % en julio y septiembre, y prevé alcanzar el 99 % este fin de semana con motivo del Isla Bonita Love Festival.

La consejera de Turismo del Cabildo de La Palma, Raquel Rebollo, señaló que el verano ha sido "muy bueno" y ha puesto como principal referencia al Hotel Meliá, el establecimiento con mayor capacidad del núcleo, con unas 470 habitaciones y alrededor de 1.100 camas entre hoteleras y extrahoteleras.

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Según Rebollo, estos datos de ocupación suponen un 20 % más que el año pasado y son, según le han trasladado, los mejores de la última década.

La recuperación, sin embargo, no es igual para todo el sector, y Rebollo reconoció que la vivienda vacacional ha perdido peso porque parte de los alojamientos se han destinado al uso residencial, en un contexto de escasez de vivienda tras la erupción.

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Esa diferencia también la perciben los empresarios. La propietaria de una empresa de alquiler de vehículos y apartamentos turísticos consideró que este ha sido el primer verano "en condiciones" desde la erupción, aunque todavía mantiene algunos alojamientos cerrados en la zona negra, donde continúan las restricciones de acceso por los gases.

Para esta empresaria, los meses determinantes son los de invierno y el pasado fue "desastroso", hasta el punto de asegurar que este año han trabajado "a pérdidas". Confió, no obstante, en que la próxima temporada pueda ser más favorable y considera evidente el avance experimentado por Puerto Naos durante el último año.

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En el sector de la restauración también se aprecia una recuperación, aunque con matices. La propietaria de un bar de la avenida de Puerto Naos calificó el verano de "bueno" y destacó el movimiento registrado, pero señaló que todavía no es el habitual de antes de la erupción.

En su opinión, el cambio en el perfil residencial del núcleo influye en el consumo, ya que hay más residentes y un mayor porcentaje de personas que viven de forma habitual en Puerto Naos, por lo que parte del gasto que antes se realizaba en los establecimientos se traslada ahora a las viviendas.

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El comisionado especial para la Reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo, destacó además el aumento de alumnos en el colegio y la apertura de nuevos negocios que permanecían cerrados desde antes de la pandemia.

"Yo he tenido la sensación de que es el primer verano que Puerto Naos está lleno", afirmó Izquierdo, quien explicó que todas las semanas se habilita alguna nueva vivienda.

La reapertura comenzó a acelerarse en diciembre de 2023, cuando se autorizó el acceso a 139 viviendas de la denominada zona verde, condicionado a la monitorización continua de los niveles de CO2 y al seguimiento mediante el sistema de sensores instalado en el núcleo.

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El comisionado indicó que se han destinado 150.000 euros a dos proyectos de despresurización desarrollados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), además de haberse ejecutado un tercer sondeo por parte del Cabildo.

El objetivo es canalizar el gas procedente de cuatro puntos mediante un gaseoducto hacia un lugar seguro y encontrar soluciones para las viviendas que todavía permanecen en la zona restringida.

La presencia de los sensores y de los carteles que advierten sobre el riesgo de CO2 forma ya parte del paisaje de Puerto Naos, pero no necesariamente de la experiencia de quienes lo visitan.

Adam y James, dos turistas británicos que pasan diez días en La Palma y se alojan en el núcleo, aseguraron que inicialmente no habían reparado en los sensores, aunque sí habían visto señales de peligro, especialmente en los garajes.