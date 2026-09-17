Todd Boehly deja el Chelsea FC y Clearlake Capital se hace con "el control total del club"

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El empresario estadounidense Todd Boehly dejó este jueves el cargo de presidente del Chelsea FC, que cambia de propietarios, después de que Clearlake Capital Group se haya hecho con "el control total del club", con la entidad londinense "bien posicionada para la siguiente fase de desarrollo".

"El Chelsea FC anuncia que unas filiales de Clearlake Capital Group, L.P. adquirirán la participación de Todd Boehly. Hansjörg Wyss seguirá siendo un accionista importante y socio del grupo propietario. Como parte de la transición, Clearlake también adquirirá la participación de Mark Walter y, por lo tanto, obtendrá el control total del club", informó un comunicado.

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En 2022, Todd Boehly y Clearlake se unieron para liderar la adquisición del Chelsea y Boehly asumió la presidencia con "un compromiso inquebrantable con la convicción fundamental de que los aficionados son el centro de todo lo que hace el club".

En el comunicado, el club destacó que "los propietarios han trabajado juntos con el objetivo común de construir una base sostenible para el éxito deportivo a largo plazo", con "importantes inversiones en las plantillas masculinas y femeninas, en las instalaciones de entrenamiento, en los recursos médicos y de apoyo a los jugadores, en el desarrollo y las vías de formación de la academia, y en el liderazgo deportivo y empresarial del club".

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Ahora, Boehly deja su cargo de presidente "con el Chelsea bien posicionado para la siguiente fase de desarrollo". "Clearlake tiene la intención de seguir avanzando por la senda estratégica que el club ha emprendido y hacer realidad la ambición que el grupo de propietarios ha desarrollado conjuntamente", agregaron.

Boehly declaró que "ha sido un honor desempeñar el cargo de presidente" del Chelsea. "Me gustaría dar las gracias a todas las personas que han contribuido a asegurar un futuro brillante para el club, entre ellas la Premier League, los entrenadores y los jugadores, el talentoso equipo directivo y el personal del Chelsea, así como a la legión de aficionados", expresó el ex presidente del club.

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"He valorado mucho mi colaboración con Clearlake y con el resto del grupo de propietarios, así como las decisiones colectivas y la inversión que hemos realizado para respaldar el éxito inmediato y a largo plazo del club. Estoy convencido de que el Chelsea está bien posicionado para seguir cosechando éxitos bajo el liderazgo de Clearlake", agregó.

Behdad Eghbali y José E. Feliciano, cofundadores de Clearlake Capital, afirmaron que Boehly "ha sido un socio importante" y le agradecieron "su tiempo y su contribución como presidente". "Siempre formará parte de la historia y la familia del Chelsea". "Ahora que asumimos el control total, nuestro objetivo es seguir invirtiendo en la infraestructura del club, el rendimiento deportivo y la formación de los jugadores, así como garantizar el éxito a largo plazo tanto para el Chelsea como para sus aficionados", expresaron, insistiendo en que "no habrá cambios en las operaciones diarias, el liderazgo ni la estrategia del club".

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Horas más tarde, la nueva propiedad lanzó otro comunicado en el que avanzaron que el Chelsea sigue "adelante con un objetivo común, una dirección clara y confianza en lo que está por venir". "Nuestra ambición es clara: competir al más alto nivel, ganar los principales trofeos y consolidar un éxito duradero", defendieron.

"Los aficionados del Chelsea son el corazón de este club y han sido sus verdaderos guardianes durante más de 120 años. Aunque tenemos la responsabilidad de la propiedad, este siempre será vuestro club. Nos comprometemos a escucharos y a construir un Chelsea del que podáis estar orgullosos, tanto dentro como fuera del campo", añadió la nota de prensa.

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Clearlake dejó claro que el éxito en el campo "siempre" será su "principal prioridad". "Eso significa competir para ganar la Premier League y otros grandes trofeos, y reforzar el club desde el punto de vista comercial para poder invertir de forma constante. Seguiremos trabajando para que el Chelsea siga avanzando, juntos", concluyeron.