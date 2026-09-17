OHLA cierra financiación de 325 millones para Accesos Norte Fase II en Bogotá (Colombia)

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OHLA y sus socios han alcanzado el cierre financiero de la concesión Accesos Norte Fase II en Bogotá (Colombia), mediante una financiación aproximada de 325 millones de euros destinada a cubrir las necesidades de inversión previstas para el proyecto, según ha informado la compañía.

La operación se ha formalizado a través de un crédito sindicado participado por la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), J.P. Morgan Chase & Co. y MUFG, del grupo Mitsubishi UFJ Financial Group.

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El proyecto cuenta con una inversión total estimada de unos 900 millones de euros y contempla la ampliación y modernización de cerca de 18 kilómetros de infraestructura vial existente entre la Autopista Norte, la Carrera Séptima y la Variante Perimetral de Sopó.

La concesión, promovida por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), busca mejorar la conexión entre Bogotá y los municipios situados al norte de la capital colombiana, así como descongestionar uno de los principales corredores de entrada y salida de la ciudad.

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La infraestructura ya se encuentra en operación y, junto con el capital desembolsado por los accionistas y los ingresos procedentes del tráfico de vehículos, la financiación permitirá atender las inversiones previstas. El plazo máximo de operación y mantenimiento de la concesión asciende a 29 años.

OHLA desarrolla la concesión junto a Ashmore y Grupo Ethuss, y será responsable, con la constructora de este último grupo, del diseño y la ejecución de las obras contempladas en el contrato.

La compañía ha destacado también el perfil sostenible del proyecto. Moody's otorgó el pasado diciembre al marco de financiación sostenible de Accesos Norte Fase II una calificación SQS2, equivalente a "Very Good", una de las más elevadas de su escala de calidad de sostenibilidad.

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