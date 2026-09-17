Agencias

Araqchi aborda situación regional con el jefe del Ejército de Pakistán ante el estancamiento del diálogo con EEUU

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El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha abordado en las últimas horas la situación en Oriente Próximo con el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, mediador clave en el diálogo con Estados Unidos para intentar lograr un acuerdo de paz para el conflicto abierto por la ofensiva estadounidense-israelí, un proceso de conversaciones que lleva semanas estancado.

Araqchi ha publicado un breve mensaje en redes sociales en el que ha indicado que la conversación telefónica tuvo lugar el miércoles, en el marco de su visita oficial a China, antes de agregar que "los asuntos regionales y temas de interés común fueron discutidos", sin que Islamabad se haya pronunciado al respecto.

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Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos llevan semanas sin registrar avances, entre denuncias cruzadas sobre incumplimientos del memorando de entendimiento firmado en junio en Pakistán e intercambios puntuales de ataques, especialmente por las tensiones en torno a la navegación al estrecho de Ormuz y su impacto sobre la economía mundial.

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