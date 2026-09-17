Serie previa por las elecciones en Berlín y el estado de Mecklemburgo-Antepomerania

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Madrid, 17 sep (EFE).- Con motivo de las elecciones regionales de Mecklemburgo-Antepomerania (noreste de Alemania) y de la ciudad estado de Berlín, la Agencia EFE enviará desde hoy una serie previa con la guía ALEMANIA ELECIONES.

Calendario de publicación

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Jueves 17

ALEMANIA ELECCIONES

Berlín - A cinco años del referéndum no vinculante celebrado en Berlín favorable a la expropiación de las grandes inmobiliarias, la escasez de vivienda y los elevados precios de los alquileres en la capital alemana sigue siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y uno de los temas centrales de la campaña electoral de los comicios regionales de este domingo.

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ALEMANIA ELECCIONES

Rostock (Alemania) - La campaña electoral en el estado federado de Mecklemburgo-Antepomerania, en el noreste de Alemania, de cara a los comicios regionales de este domingo se ha convertido en una pugna entre la primera ministra socialdemócrata Manuela Schwesig y la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).

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Viernes 18

ALEMANIA ELECCIONES

Berlín - El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) podría duplicar este domingo sus resultados en Berlín, donde quedaría en tercer puesto y lejos de los porcentajes alcanzados en otras regiones germanas, aunque ha logrado aún así capitalizar el voto protesta y del extrarradio en una ciudad considerada tradicionalmente liberal y cosmopolita.

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ALEMANIA ELECCIONES

Berlín - Leif-Erik Holm, candidato del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) a primer ministro en las elecciones del domingo en el estado federado nororiental de Mecklemburgo-Antepomerania, goza en su campaña electoral del impulso de la victoria lograda por su formación en Sajonia-Anhalt el pasado 6 de septiembre.

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ALEMANIA ELECCIONES

Berlín - La presión sobre el canciller alemán, Friedrich Merz, ha venido aumentando desde la apabullante derrota de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), en las regionales de la Sajonia-Anhalt, a manos de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), y las miradas están puestas en el domingo y en las repercusiones que puedan tener sobre el Gobierno los resultados de los comicios en Berlín y en Mecklemburgo-Antepomerania.

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