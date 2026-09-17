Carlos III reúne a los líderes de la IA para debatir cómo proteger a la humanidad

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Londres, 17 sep (EFE).- El rey británico Carlos III reúne este jueves en Escocia a los líderes de la inteligencia artificial (IA) para debatir cómo aprovechar los beneficios de esta tecnología y garantizar al mismo tiempo que la humanidad no "pierda el control de su destino".

El soberano recibirá en Dumfries House, cerca de Glasgow, a representantes de Nvidia, Google DeepMind, OpenAI, Anthropic y otras empresas del sector, así como a representantes de China y al secretario de Estado británico Kanishka Narayan, para buscar un consenso sobre los principios que deben guiar el desarrollo y aplicación de estos avances.

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Según extractos de su intervención adelantados por el Palacio de Buckingham, Carlos III, que ha mostrado un interés particular por la IA, formulará a los asistentes dos preguntas: cómo aprovechar sus beneficios poniendo la seguridad en el centro y cómo impulsar una cooperación internacional que permita proteger el futuro de las personas.

"Quienes en nuestro mundo valoran nuestra humanidad y su componente moral esencial buscan con ansiedad su garantía de que no perderemos el control de nuestro destino", dirá el rey a los directivos.

Carlos III también advertirá de que "el desarrollo de la IA, su contenido y su velocidad, son a partes iguales intrigantes y profundamente preocupantes" y planteará cómo alcanzar una cooperación internacional que permita evitar que ningún país quede atrás y proteger a las próximas generaciones.

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"Las decisiones que se tomen en este momento formativo determinarán el mundo que heredarán las futuras generaciones", afirmará el monarca, para quien la tarea no consiste únicamente en hacer avanzar la tecnología, sino en garantizar que permanezca "firmemente al servicio de la humanidad, la comunidad y el mundo natural".

El encuentro, facilitado por la Fundación Ditchley, dedicada a la cooperación internacional, contará también con representantes de varias organizaciones vinculadas al rey, entre ellas King's Trust, de apoyo a jóvenes, y Sustainable Markets Initiative, que promueve una economía sostenible.

Carlos III ya abordó los riesgos y oportunidades de la IA en un mensaje en vídeo durante la cumbre internacional sobre esta tecnología celebrada en el Reino Unido en 2023.

La reunión, que empezará a partir de las 12:30 h (11:30 GMT), se produce en medio de la polémica surgida por la publicación de las memorias de Charles Spencer, hermano de la princesa Diana, de las que el miércoles adelantó un extracto el 'Daily Mail'.

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Según Spencer, tras la muerte de Diana en 1997, el entonces príncipe Carlos le dijo en una conversación telefónica: "No te preocupes, pronto la olvidaremos".

En un comunicado, el palacio cuestionó esta versión al señalar que, aunque no suele pronunciarse sobre libros, el rey considera que "el duelo fraternal puede nublar la razón" y afectar al juicio y a la memoria. EFE