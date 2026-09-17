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Detenidas cinco personas por sustraer maquinaria pesada de obras públicas de ciudades del este de la región

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La Guardia Civil ha identificado y detenido a cinco personas como presuntas responsables de la sustracción de nueve máquinas pesadas en diferentes obras públicas de varias localidades del este de la Comunidad de Madrid y de la provincia castellanomanchega de Guadalajara.

Las pesquisas comenzaron en noviembre del año pasado, cuando se detectó un aumento de los robos de maquinaria pesada destinada a diferentes trabajos de obras públicas. Estas máquinas están valoradas entre 40.000 y 90.000 euros cada una, según ha señalado la Benemérita en un comunicado.

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Según han podido averiguar los agentes, los cinco presuntos autores se servía de vehículos de alquiler para desplazarse hasta el lugar de las obras, donde cometían el presunto robo. Estas localidades madrileñas son Meco, Villalbilla, Santorcaz, Villarejo de Salvanés, Arganda del Rey, Torres de Alameda y Santos de la Humosa.

Una vez sustraídas, las máquinas eran estacionadas en lugares discretos durante un tiempo prudencial, momento en el que finalmente las trasladaban a una nave situada en la localidad de San Martín de la Vega, donde eran despiezadas y preparadas para darle salida en el mercado fuera de España.

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Los cinco detenidos cuentan con numerosos antecedentes por diversos delitos contra el patrimonio, y han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.

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