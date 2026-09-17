Belén Esteban, contundente tras las palabras de Juls Janeiro: "Yo con el que tengo la guerra es con su padre"

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La polémica entre Belén Esteban y Juls Janeiro continúa dando que hablar después de las últimas declaraciones de la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, que ha vuelto a defender a sus padres y a responder a las críticas recibidas en los últimos días. La joven ha asegurado que no es una "enchufada" y ha reivindicado su trayectoria al margen de su familia, además de reconocer que ha sufrido "por culpa" de la colaboradora y hablar abiertamente de su salud mental.

Sus palabras no han tardado en provocar una nueva reacción. Visiblemente molesta, la tertuliana ha vuelto a poner el foco en el torero, al que acusa de mantenerse al margen de una situación que afecta a su hija. "Os voy a decir una cosa. El que siempre está escondido se llama Jesús Janeiro Bazán. En la vida ha tenido cojones para salir y hablar", ha sentenciado, recordando además sus antiguos enfrentamientos con María José Campanario.

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Eso sí, ha querido dejar claro que no considera que la joven esté actuando por indicación de su padre. "No está mandada por el padre", ha puntualizado. Sin embargo, sí ha aprovechado para reclamar que dé la cara y ha insistido en que existe una cuestión pendiente relacionada con la historia familiar. "Lo que tiene que hacer el padre es dar la cara ya", ha afirmado.

Uno de los asuntos que más ha molestado a la colaboradora ha sido que se haya cuestionado el mérito de su hija. Frente a las acusaciones de enchufismo, ha reivindicado que la joven se encuentra en Estados Unidos "buscándose la vida" con su propio nombre y sin recurrir públicamente a la fama de sus progenitores. "Desde luego la que no es una enchufada es mi hija", ha defendido.

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A pesar de la contundencia de sus palabras, ha insistido en que no pretende iniciar una guerra con la joven, de 23 años. De hecho, ha recordado que durante su etapa en 'Sálvame' siempre la defendió y que incluso acudió a verla cuando se rompió la pierna: "Julia vino a mi casa y estuvo súper cariñosa conmigo. No entiendo este cambio tan radical". Por eso, ha marcado una clara diferencia entre ambas: "Yo no quiero una guerra con Julia, que tiene 23 años. Yo voy a hacer 53 el 9 de noviembre. Pero yo lo único que tengo que decir, que yo con el que tengo la guerra, es con su padre".

La de Paracuellos también ha puesto sobre la mesa la diferente percepción que ambas tienen de sus respectivas historias familiares. "Si ella sufre por sus padres, yo sufro por mi hija", ha explicado, antes de hacer referencia a la ausencia de Jesulín en la vida de Andrea: "A lo mejor hay que buscar en el diccionario lo que significa la palabra ausencia, porque creo que toda España lo ha visto". No obstante, ha recalcado que no quiere hablar mal de la joven y que se alegra de que le vaya bien.

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Por último, también se ha pronunciado sobre el apoyo que Jorge Javier Vázquez ha mostrado recientemente a la hija del torero. El presentador aseguró que había sido ella quien le había entretenido durante el verano, algo que no ha sorprendido a su antigua compañera. "Todos los que conocemos a Jorge sabemos cómo es, a mí no me sorprendió absolutamente nada", ha reconocido. Eso sí, pese a la pulla, ha querido destacar su admiración profesional: "Para mí Jorge Javier Vázquez es el mejor presentador que hay", asegurando además que se alegra de todos sus éxitos.