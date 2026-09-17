SATSE denuncia que la Ley de ratios enfermeras sigue paralizada tras más de seis años

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El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha denunciado que la Ley de ratios enfermeras continúa paralizada desde 2019 en el Congreso de los Diputados, pese a que desde entonces se han tramitado y aprobado más de 150 leyes, y ha criticado que los grupos parlamentarios hayan dejado pasar más de seis años sin abordar el déficit de profesionales de Enfermería.

En el marco del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, SATSE ha señalado que la norma, impulsada por el sindicato para establecer unas ratios adecuadas de pacientes por enfermera en hospitales, centros de salud y otros centros sanitarios y sociosanitarios, continúa pendiente de su tramitación definitiva pese a haber recibido el respaldo de cerca de 700.000 personas.

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l Sindicato recuerda que el "modus operandi" que llevan utilizando desde hace más de seis años es ir dilatando todo los pasos que cualquier Ley tiene que dar para poder ser aprobada, como son su inicial toma en consideración, la presentación y debate de las enmiendas a la totalidad y la posterior presentación y aprobación de las enmiendas parciales al texto.

De este modo, y de forma totalmente consciente por parte de los partidos políticos, ha ido "saltando de legislatura en legislatura" sin terminar su tramitación, agrega.

La organización sindical recuerda que el texto de la Ley de ratios enfermeras solo tiene 16 artículos que no ocupan más de 7 páginas. "Debe ser una cantidad ingente de trabajo si atendemos a las cerca de 60 peticiones que han realizado a la Mesa del Congreso de los Diputados, en la actual legislatura, al objeto de tener más tiempo para poder presentar sus enmiendas parciales", ironiza.

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SATSE ha mantenido a lo largo de los últimos meses distintos contactos y reuniones con los grupos parlamentarios para intentar agilizar la tramitación de la Proposición de Ley, reiterando su disposición a que, una vez aprobada, se produzca una implantación progresiva y adaptada a la complejidad real de los cuidados.

En el nuevo curso político, el Sindicato de Enfermería seguirá insistiendo a todos los grupos parlamentarios en la necesidad de que no puede acabar una legislatura más, y sería la tercera, con la Ley "a las puertas" de su aprobación en el Congreso de los Diputados.

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El Sindicato insiste en la relación entre ratios enfermeras y seguridad del paciente ya que, "a más pacientes por enfermera, más riesgos, reingresos, complicaciones, errores e, incluso fallecimientos". Pese a ello, "en los hospitales de nuestro país se dan situaciones en las que una profesional tiene que atender a más de 20 pacientes o que en las residencias de mayores se haga cargo de hasta 200 personas en algunos turnos".