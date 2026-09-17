REDMI Note 17 Pro Max 5G llega con batería 9.210 mAh y hasta tres días de autonomía

17/09/2026 REDMI Note 17 Pro Max 5G POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA XIAOMI

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Xiaomi ha presentado la nueva serie de gama media REDMI Note 17, que llega con su primer modelo Pro Max, que ofrece una batería de 9.210 mAh con hasta tres días de autonomía y una pantalla brillante de 6,83 pulgadas.

La serie REDMI Note 17 llega con baterías más grandes y una carga más rápida que mejora la autonomía, una mayor resistencia al agua y a las caídas, y un concepto de diseño en línea con la visión de REDMI, que destaca por su "estética limpia", una pantalla plana, esquinas ligeramente redondeadas y un panel trasero con doble acabado.

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Se compone de cuatro modelos: REDMI Note 17, REDMI Note 17 5G, REDMI Note 17 Pro 5G y REDMI Note 17 Pro Max 5G, siente este último el dispositivo más avanzado de la serie y el primero Pro Max de su historia.

El REDMI Note 17 Pro Max 5G y el REDMI Note 17 Pro 5G son los primeros del sector en obtener la certificación de calidad 'Titan Quality' de 5 estrellas de TÜV SÜD, que avala la resistencia a las caídas, lo que incluye impactos mecánicos, vibraciones, colisiones y el ciclo de vida de los puertos y botones; la resistencia al agua, que abarca la inmersión prolongada en ocho categorías de prueba; y el rendimiento de la batería, que cubre los ciclos de temperatura, los golpes mecánicos, la carga de alto ciclo y la autonomía a largo plazo.

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REDMI Note 17 Series incorpora un sistema de batería de silicio-carbono que mejora en autonomía ultralarga y gestión inteligente de la energía. El REDMI Note 17 Pro Max 5G utiliza una batería de 9.210 mAh que ofrece hasta tres días de autonomía en una sola carga, y cuenta con soporte para la carga rápida HyperCharge de 100 W y la carga inversa de 27 W.

El REDMI Note 17 Pro 5G cuenta con una batería de 8.340 mAh con HyperCharge de 67 W,* mientras que REDMI Note 17 5G y REDMI Note 17 tienen una batería de 7.700 mAh y carga turbo de 45 W.

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Todos los modelos cuentan con un sistema inteligente de gestión de baterías, que hace que conserven el 80 por ciento o más de su capacidad original tras 1.600 ciclos de carga, lo que equivale a aproximadamente seis años de uso habitual, según ha destacado Xiaomi.

Los modelos Pro cuentan con una pantalla de 6,83 pulgadas que alcanza un brillo máximo de hasta 3.500 nits y ofrece una resolución 1,5K, mientras que el REDMI Note 17 5G y el REDMI Note 17 incorporan una pantalla de 6,99 pulgadas. En audio, REDMI Note 17 Pro Max 5G ofrece un aumento del volumen de hasta un 400 por ciento.

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En lo que respecta al rendimiento, REDMI Note 17 Pro Max 5G está impulsado por el procesador móvil Snapdragon 6 Gen 5. Tanto este modelo como como el REDMI Note 17 Pro admiten hasta 24 GB de RAM mediante la extensión de memoria. Toda la serie cuenta con funciones inteligentes impulsadas por Gemini de Google y REDMI Note 17 Pro Max 5G, además, con Xiaomi HyperAI.

Xiaomi ha destacado el rendimiento de REDMI Note 17 Pro Max 5G en los retratos, ya que, asegura, puede capturar tonos de piel naturales, más detalle en los rostros y colores vivos, independientemente de la iluminación.

Toda la serie es compatible con la grabación de vídeo dual, mientras que REDMI Note 17 Pro Max 5G también cuenta con grabación de vídeo en 4K a 30 fps, un modo de vídeo profesional y la función 'Live Moment'.

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El 'Creativity Assistant' con IA integrada, simplifica la edición de fotos con una serie de herramientas de mejora inteligentes. Los modelos Pro amplían estas capacidades con la función de eliminación de reflejos con IA (AI Glare Removal), junto con AI Erase Pro, AI Beautify y la mejora de imagen con IA.

PRECIOS Y DISPONIBILIDAD

REDMI Note 17 Pro Max 5G está disponible en los colores negro, blanco fotoactivo y verde, con 8GB de RAM y 256GB o 512GB de capacidad interna, desde 599,99 euros. Por su parte, REDMI Note 17 Pro 5G está disponible en negro, azul celeste y morado, desde 479,99 euros, con configuraciones de memoria de 6GB o 12GB de RAM y 256GB o 512GB de almacenamiento.

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REDMI Note 17 5G y REDMI Note 17 están disponibles en negro, turquesa cielo y morado celestial. El primero ofrece 6GB de RAM y almacenamiento de 128GB o 256GB, desde 349,99 euros; mientras que el modelo base de la serie llega con 4GB o 6GB de RAM y 128GB o 256GB de almacenamiento, con un precio que parte de los 279,99 euros.