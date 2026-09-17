El Parlamento de Bolivia aprueba la ampliación del estado de excepción por otros 90 días

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La Paz, 17 sep (EFE).- El Parlamento de Bolivia aprobó este jueves "por mayoría absoluta" la ampliación del estado de excepción por otros 90 días, medida que fue decretada por el Gobierno de Rodrigo Paz, antes los anuncios de sectores sociales de movilizarse contra las medidas económicas que impulsa el Ejecutivo.

La decisión se tomó esta madrugada, tras nueve horas de sesión en la que oficialistas y opositores debatieron si la medida beneficiaba o traía problemas para la población.

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De 158 asambleístas, 122 diputados y 36 senadores, 100 votaron a favor de que la medida se amplíe.

“Existiendo mayoría absoluta, queda aprobada la ampliación del Estado de excepción por 90 días. Comuníquese al Ejecutivo”, dijo el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Edmand Lara, tras informar el resultado de la votación y dar por concluido el tratamiento del estado de excepción.

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Durante el debate, los diputados y senadores del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC) coincidieron en que "el país está en riesgo" de vivir nuevamente bloqueo de carreteras y movilizaciones contra el Gobierno, por lo que "es necesario que el estado de excepción se amplíe".

Por su parte, el diputado de la opositora alianza Unidad Carlos Alarcón propuso que la medida sea por 60 días con el fin de que luego se analice el proyecto de reforma constitucional, pero la sugerencia no fue tomada en cuenta y los parlamentarios solo votaron a favor o en contra del estado de excepción.

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Tras concluir la sesión, el senador José Manuel Ormachea, de la mayor alianza opositora Libre, dijo que se aprobó la medida porque los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano, y de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, "asumieron el compromiso de ejecutarla de manera operativa, cumpliendo responsabilidades y obligaciones que implica este nuevo periodo".

Oviedo explicó ante los legisladores que la ampliación del estado de excepción es "para cuidar la vida de los ciudadanos" y "la economía" del país, y preservar los derechos a la "educación, comercio, trabajo y libre tránsito".

Mientras que Justiniano justificó que tras la aplicación del estado de excepción la conflictividad "disminuyó considerablemente, pero no desapareció" y mencionó que hubo "72 eventos" de conflictividad.

Durante siete semanas, entre mayo y junio, la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, sobre todo en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo también de grupos afines al exmandatario Evo Morales (2006-2019), para exigir la renuncia del presidente Paz.

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El conflicto ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y dejó al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica.

Después de lograr acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el pasado 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos, medida que estará vigente hasta este viernes.

La anterior semana, la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió al Gobierno y a los sectores sociales bolivianos "priorizar el diálogo" y "abstenerse de realizar bloqueos". EFE