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Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 17 sep (10.00 GMT)

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Madrid, 17 sep (EFE).-

Kiev.- Al menos 25 personas resultaron heridas en ataques aéreos de larga distancia lanzados en las últimas horas por las fuerzas rusas contra zonas residenciales de las ciudades ucranianas de Kiev y Odesa, según han informado las autoridades ucranianas.

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Moscú/Kiev.- Ucrania atacó durante la pasada noche una refinería en la ciudad rusa de Yaroslavl, a 250 kilómetros al norte de Moscú, y un aeródromo militar en la sureña región de Rostov en el Don, según informaron este jueves las autoridades locales y medios independientes rusos.

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Bruselas.- La Comisión Europea (CE) propuso este jueves la Ley KIDS de la UE, que prohíbe a los menores de 13 años el acceso a redes sociales, fija en 15 años la edad mínima para abrir cuenta propia y obliga a las plataformas a demostrar que sus servicios son seguros por diseño.

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Madrid.- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado que España ha incluido en su petición a Europa un asiento permanente de Ceuta y Melilla en el Comité Europeo de las Regiones, la presencia permanente de Frontex y una partida de financiación especial que reconozca la singularidad de ambas fronteras.

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París.- La Iglesia católica francesa revisó al alza sus previsiones de asistencia a la visita del papa León XIV a Francia, prevista del 25 al 28 de septiembre, tras comprobar la movilización que acompañó al pontífice durante su reciente viaje a España, y espera que el encuentro con los franceses sirva también de ejemplo para su próximo viaje a Sudamérica.

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Bali (Indonesia).- El ciudadano australiano Sean Miller asistió este jueves a una vista en el Juzgado de Distrito de Denpasar, en Bali, donde está siendo juzgado por supuesta posesión de drogas.

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Hanói,.- Las fuertes precipitaciones durante la noche del miércoles y la mañana del jueves en Hanói provocaron inundaciones en algunas zonas de la ciudad, lo que ha interrumpido el tráfico dificultando los desplazamientos.

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Jonggol (Indonesia).- El fenómeno de El Niño ha obligado a los habitantes de la región indonesia de Jonggol a recoger agua en arroyos semi secos para uso doméstico, mientras que no se han podido sembrar más de 700 hectáreas de arrozales en la zona.

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Seúl.- El ministro surcoreano de Clima, Energía y Medio Ambiente, Kim Sung-whan, y el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, firmaron este jueves en Seúl un memorando de entendimiento entre el ministerio dirigido por Kim y la Asociación 'Rise Asia' de la AIE.

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Madrid.- La ONG Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), ha elaborado un informe en el que, tras una investigación de un año y medio, denuncia robo de agua y sobreexplotación en media docena de acuíferos en España.

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Pekín.- Tesla exhibe su Cybercab, un vehículo eléctrico autónomo sin volante ni pedales, en una tienda de Pekín.

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París.- La casa de subastas Sotheby’s de París anunció este jueves la venta de 'Iris', del pintor francés Claude Monet (1840-1926), con un precio estimado entre 22 y 30 millones de euros, lo que supone un récord para una pintura en Francia(

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París.- Entrevista a Carme Portaceli por su estreno el jueves en el Théâtre de l'Athénée de París de la obra 'Les Bonnes' (Las criadas)

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Kuala Lumpur.- Ab Ghani Hassan ha sido elegido presidente de la Federación de Fútbol de Malasia tras imponerse a Shahril Mokhtar en unas elecciones celebradas siete meses después de que toda la dirección de la Federación dimitiera a raíz de una revisión de la gobernanza llevada a cabo por la Confederación Asiática de Fútbol.

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Silverstone (R. Unido).- El neerlandés Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo de Fórmula Uno, se impuso a cien competidores en una carrera de karts disputada en el histórico circuito inglés de Silverstone.

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rmg/EFE

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