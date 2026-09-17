Snap lanza sus nuevas gafas inteligentes Specs con realidad aumentada, IA de Specs Intelligence, traducción y navegación

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Snap ha lanzado oficialmente sus nuevas gafas inteligentes Specs, definidas como un "ordenador integrado en unas gafas de realidad aumentada" para ofrecer experiencias digitales en el entorno real de los usuarios, desde traducciones, hasta navegar, practicar deportes o trabajar, todo ello impulsado con inteligencia artificial (IA) nativa y Specs Intelligence.

La compañía anunció su paso de la realidad aumentada a los dispositivos inteligentes en junio de este año, dejando atrás sus conocidas gafas Spectacles y presentando sus nuevas gafas inteligentes Specs para hacer que "la informática sea útil en el momento preciso".

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En ese momento, Snap indicó que pondría a la venta sus nuevas gafas Specs en otoño de este año por 2.195 dólares (alrededor de 1.913,43 euros al cambio) y, ahora, ha celebrado un evento de lanzamiento donde ha dado a conocer que comenzará a enviar este nuevo dispositivo a finales de otoño en Estados Unidos, Reino Unido y Francia.

Durante el evento, celebrado en Los Ángeles (Estados Unidos), el director ejecutivo de Snap, Evan Spiegel, ha mostrado de cerca todo lo que los usuarios pueden hacer con las gafas Specs, incluyendo nuevas experiencias de realidad aumentada e IA nativa, impulsadas por Specs Intelligence, el nuevo servicio independiente de IA predictiva de Snap, que también ha presentado por primera vez en este encuentro y que se puede utilizar tanto en las gafas como en dispositivos iPhone y Mac.

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Spiegel se ha referido a estas gafas como un dispositivo de realidad aumentada con un ordenador integrado, diseñadas bajo la visión de la compañía de "humanizar la informática" e interaccionar con el mundo, como ha manifestado en un comunicado.

De esta forma, al disponer de lentes transparentes, el CEO asegura que permiten "integrar las experiencias digitales en el entorno real" y, con su sistema operativo con IA nativa, ayuda a los usuarios a realizar tareas mediante interacciones naturales con las manos y la voz, en un 'hardware' informático que "no requiere cables ni adaptadores".

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Concretamente, como ya indicó la compañía en el momento de presentación, esto es posible porque las gafas equipan dos procesadores Snapdragon: uno dedicado a la visión artificial y otro a la ejecución de las lentes, que hacen que las experiencias digitales comprendan el mundo físico que rodea al usuario y realicen un seguimiento de las manos con una latencia de siete milisegundos.

Como resultado, según ha mostrado Snap en el evento, las gafas pueden impulsar múltiples acciones en el día a día, desde practicar una habilidad hasta dar vida a la imaginación. Por ejemplo, se han asociado con la NBA y la WNBA para crear experiencias interactivas de baloncesto que ayuden a los aficionados a practicar este deporte, combinando el entorno real de una pista y una pelota, con guías visuales, ejercicios y señales de progreso para perfeccionar el juego.

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Lo mismo se extenderá a otros deportes como el fútbol, el golf o yoga, además de a otras experiencias más lúdicas. Así, en colaboración con HBO Max, los usuarios también podrán llevar el mundo de Harry Potter a su entorno, reviviendo momentos clave de la historia y realizando hechizos en su salón a través del control con las manos.

Igualmente, las gafas Specs también pueden ayudar a ofrecer una educación más inmersiva y práctica, ya sea mostrando información contextual, recreando escenas históricas alrededor de los usuarios o ilustrando en el cielo las constelaciones. Por otra parte, con el navegador integrado en Specs, los usuarios también podrán ver contenido en 'streaming' desde plataformas como YouTube o HBO Max.

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Para llevar a cabo todas estas acciones, cabe recordar que las gafas Specs cuentan con un sistema de visualización que utiliza una tecnología patentada de cristal líquido sobre silicio, que ofrece un campo de visión de 51 grados y 16 millones de colores. Esto equivale a un monitor de escritorio de 24 pulgadas. Además, se complementa con una nueva tecnología de guía de ondas para crear una visión más nítida y fluida del mundo físico.

CONECTAR CON OTRAS PERSONAS, TRADUCIR, NAVEGAR Y TRABAJAR

Las nuevas gafas también están pensadas para conectarse con otras personas y, además de poder contestar llamadas, ver notificaciones y escuchar música al conectar las Specs con el 'smartphone', también ofrece Connected Lenses, que permite compartir experiencias digitales en distintos espacios físicos.

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La compañía también ha detallado que han rediseñado Snapchat para su uso con las gafas Specs, de manera que "basta con chasquear los dedos" para capturar una foto o iniciar una videollamada con manos libres.

Continuando con sus capacidades, las gafas Specs también pueden ayudar a traducir conversaciones en hasta 60 idiomas distintos, mostrando subtítulos en el campo de visión cuando una persona habla en un idioma diferente.

Igualmente, son una herramienta pensada para la navegación ya que, mientras el usuario camina, puede introducir un destino o decir en voz alta a dónde desea ir y, automáticamente, se mostrará un mapa con indicaciones superpuestas en el campo de visión, con la opción de guía por voz.

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Snap también ha colaborado con Tripadvisor para ayudar a los usuarios a encontrar restaurantes, lugares de interés o experiencias cercanas, que se mostrarán directamente en el espacio físico.

Otra de las capacidades que ha subrayado la compañía es que las gafas Specs pueden transformar cualquier espacio en un lugar de trabajo inmersivo. Esto se debe a que pueden conectarse con el ordenador de forma inalámbrica, ampliando la estación de trabajo más allá de los límites de la sobremesa tradicional.

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Además, cuentan con una experiencia de pizarra, que permite convertir cualquier espacio en un entorno para generar ideas u organizar.

En cuanto a las empresas, se han asociado con Salesforce, Amazon Web Services, NVIDIA, Trifork y Hololight, para llevar las capacidades de Specs al lugar de trabajo, ya sean fábricas, tiendas, o el campo.

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD

La compañía también ha incidido en la seguridad y privacidad que mantienen las nuevas Specs por diseño. Esto se debe a que, según han asegurado, no utilizan reconocimiento facial para identificar personas, así como tampoco graban ni guardan continuamente audio, vídeo o fotografías.

Como han explicado, cuando el usuario captura una foto o graba un vídeo o audio, se enciende un LED externo visible en el centro de la montura de las gafas, que parpadea a la hora de grabar. Además, los usuarios pueden escoger a qué servicios pueden acceder las gafas, así como a qué servicios conectan la IA de Specs Intelligence.

En cuanto a la batería, las nuevas gafas Specs ofrecen hasta 20 horas de uso con el estuche de carga, que proporciona cuatro cargas adicionales. Este estuche, que se vende por separado por 200 dólares, incluye conectividad celular con las principales operadoras de telefonía móvil a nivel global.

Con todo, los usuarios ya pueden adquirir estas nuevas gafas Specs de Snap, que se comenzarán a poner a disposición a finales de octubre, por el momento, en Estados Unidos, Francia y Reino Unido.