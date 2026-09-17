Rusia devuelve a Ucrania los restos mortales de 252 soldados caídos

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Kiev, 17 sep (EFE).- Las autoridades rusas han devuelto a las ucranianas los restos mortales de un total de 252 soldados caídos en combate cuyos cuerpos habían quedado en posesión del Ejército ruso, según informó en su cuenta de Telegram el órgano del Estado ucraniano que se ocupa de los prisioneros de guerra.

La entrega se ha efectuado como es habitual con la mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja, según la fuente, que no ha especificado si Kiev ha transferido también a Moscú restos mortales de soldados rusos que estuvieran bajo custodia ucraniana.

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Los restos mortales serán ahora identificados para serles entregados a los familiares de los muertos.

Rusia y Ucrania intercambian de forma periódica cadáveres de soldados, a menudo en un número desigual que depende del número de combatientes muertos que quedaran en posesión de cada uno de los bandos.

Esta entrega de cadáveres anunciada por Kiev es la primera transferencia entre Rusia y Ucrania desde que los mediadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner visitaran Moscú y Kiev el 5 y el 6 de septiembre.

En este tipo de reuniones suelen pactarse intercambios de cuerpos y de prisioneros de guerra. EFE