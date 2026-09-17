República Checa propone para Europa un escudo antibalístico basado en el modelo israelí

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Praga, 17 sep (EFE).- El primer ministro de la República Checa, el populista Andrej Babis, propuso este jueves crear un sistema europeo de defensa antibalística bajo el nombre 'Euro Patriot', basado en el escudo antiaéreo israelí 'Cúpula de Hierro'.

"Debemos aprender de la guerra en Ucrania y buscar soluciones, especialmente en el ámbito de la defensa contra misiles balísticos", dijo Babis en la inauguración de la Cumbre de Defensa de Praga, un foro de expertos y políticos que se celebra anualmente en la capital checa.

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En sus ataques contra Ucrania, Rusia emplea misiles balísticos Iskander y Kinzhal, frente a los que Ucrania cuenta con capacidades defensivas limitadas, como el sistema estadounidense Patriot.

En cuanto a la 'Cúpula de Hierro' israelí, un sistema que combina varias capas defensivas, Babis aseguró que le gustaría "intentar convencer" a sus socios europeos de que se centren en un proyecto de este tipo.

Este sistema defiende a Israel contra cohetes y proyectiles de corto alcance, de alcance intermedio para amenazas más complejas, contra misiles balísticos de largo alcance, incluso fuera de la atmósfera, junto con un sistema complementario basado en tecnología láser.

Según Babis, su propuesta es factible, como lo fue el proyecto Airbus, donde "al unir sus capacidades en 1970, los países europeos demostraron lo que podían lograr si combinaban sus ambiciones con compromisos a largo plazo".

Con el tiempo, la cooperación entre Estados y grandes inversores ha convertido a Airbus en todo un símbolo de la cooperación europea para competir con Estados Unidos en la industria aeronáutica.

Para el dirigente checo, un magnate agroindustrial, 'Euro Patriot' reforzaría la contribución europea a la OTAN y apoyaría a las empresas militares aliadas, sin que suponga competir directamente con Estados Unidos.

La República Checa, un país excomunista en el centro de Europa, pertenece a la OTAN desde 1999. EFE