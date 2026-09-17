Díaz pide a Cuerpo limitar alquileres y gravar el refino y los sindicatos, recuperar la excepción ibérica

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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido este jueves al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, limitar alquileres y gravar el refino ante el impacto de la guerra de Irán y la subida de precios, mientras que los sindicatos han abogado por recuperar la excepción ibérica.

Carlos Cuerpo ha convocado hoy a los agentes sociales para hacer seguimiento del impacto del conflicto en Irán y para abordar la continuidad de la protección a familias y empresas más allá del 30 de septiembre, fecha en la que dejan de estar en vigor las medidas del Plan de Respuesta ante la guerra de Irán.

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En el encuentro han participado, además de Cuerpo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro de Hacienda, Arcadi España; y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; junto al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; la secretaria general de Cepyme, Mayte Gómez; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; y el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

Según han trasladado fuentes del Ministerio de Economía, los asistentes han coincidido en que, seis meses después del inicio del conflicto, en agosto la presión de los precios de los carburantes ha vuelto a intensificarse: la inflación general se sitúa en el 4,25%, siete décimas por encima de julio, un repunte explicado por el aumento de los productos energéticos.

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"Vamos a trabajar en las medidas del Plan de Respuesta para continuar acompañando y apoyando a las familias ante las subidas de los precios, atendiendo especialmente a los sectores profesionales más afectados, como son el transporte y el agroalimentario, debido al efecto que produce en el resto de la cadena", ha asegurado el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

De hecho, la próxima semana se mantendrán también nuevas reuniones con los sectores para compartir el diagnóstico y evolución del estado de situación, de cara a calibrar las medidas de apoyo que puedan ser necesarias para acompañar a los más afectados.

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YOLANDA DÍAZ PIDE LIMITAR ALQUILERES Y GRAVAR EL REFINO

Tras la reunión, en un mensaje publicado en la red social 'Bluesky', la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha subrayado que el Gobierno no puede permitir que otra crisis la paguen las familias.

"Prorrogar las medidas de protección, limitar los alquileres, gravar el refino y recuperar la excepción ibérica. Esa es nuestra propuesta", ha defendido.

Para Sumar, estas medidas les parecen "el mínimo necesario" para abordar una cuestión que está afectando ya al bolsillo de millones de españoles y españolas. "El precio de la energía y los márgenes empresariales no pueden servir para empobrecer a las y los ciudadanos de nuestro país", han recalcado fuentes de la formación.

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LOS SINDICATOS PIDEN MANTENER MEDIDAS Y AMPLIAR LA PROTECCIÓN

El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación que para su organización es imprescindible mantener las medidas que han estado en vigor hasta ahora y considera que "seguramente habría que ampliar alguna más".

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Uno de los asuntos principales que habría que abordar y que denuncia el líder sindical es que las empresas petroleras del país "se están forrando". "No hay una subida del precio del crudo que tenga relación con la subida de precios", ha señalado.

Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, considera que es el momento de intervenir, controlando los precios. "Yo creo que habría que contemplar la recuperación de la excepción ibérica para bajar el precio de la energía en nuestro país y protegernos a las familias más vulnerables", ha defendido.

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Además, ha vuelto a reclamar una prestación para las familias españolas que están por debajo de la renta media, en al menos 300 euros, que beneficiaría en torno a 10 millones de personas.

De su lado, cree que la rebaja fiscal temporal para contener los precios de la gasolina y el gasoil puede tener su sentido en términos de coyuntura, pero siempre y cuando se garantice que esa rebaja de precios no sirve para mejorar los márgenes empresariales.

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Por ello, apuesta por que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia garantice que se controlan todos los precios en toda la cadena de valor, no solo en los precios de las gasolineras, sino también en los procesos previos "porque ahí se está quedando el dinero".