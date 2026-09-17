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Mueren tres miembros de las fuerzas de Siria en una operación contra Estado Islámico en la provincia de Daraa

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Al menos tres miembros de las fuerzas de seguridad de Siria han muerto este jueves durante una operación en la provincia de Daraa (sur) para intentar detener a un presunto integrante del grupo yihadista Estado Islámico.

Las Fuerzas de Seguridad Interna han señalado en un comunicado publicado en redes sociales que tres de sus miembros han muerto en la operación, llevada a cabo en la localidad de Sanamain, un suceso que se ha saldado además con varios agentes heridos.

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"Un grupo armado ilegal, liderado por el sujeto buscado, atacó a la patrulla y se enfrentó a sus miembros durante la operación", han dicho, antes de recalcar que las fuerzas de seguridad mantienen su despliegue para detener a los sospechosos, a los que ha identificado como miembros del grupo yihadista.

El presidente de Siria, Ahmed al Shara, anunció en noviembre de 2025 durante una visita oficial a la Casa Blanca que Damasco se sumaría a la coalición internacional contra Estado Islámico, una posición criticada desde sectores fundamentalistas y extremistas que fueron sus aliados para derrocar en diciembre de 2024 al régimen de Bashar al Assad.

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