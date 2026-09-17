Muere una persona en Arabia Saudí por la caída de restos de un dron interceptado en Taif

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Al menos una persona ha muerto y dos han resultado heridas este jueves a causa de la caída de fragmentos de un dron interceptado sobre cielos del sur de Araba Saudí, según las autoridades saudíes, que confirman así la primera víctima mortal por ataques de los hutíes contra el país en el marco de la ofensiva lanzada el 3 de septiembre en el oeste de Yemen.

La Defensa Civil de Arabia Saudí ha especificado en un breve mensaje publicado en redes sociales que "la caída de fragmentos de un dron derribado en la provincia de Taif ha dejado un muerto, dos heridos y daños materiales en varios edificios y vehículos", sin que los hutíes se hayan pronunciado al respecto.

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Los rebeldes han reivindicado el lanzamiento de misiles y drones contra Arabia Saudí en lo que describen como una respuesta a los bombardeos saudíes contra sus posiciones en apoyo a las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente, que han sufrido duros varapalos sobre el terreno durante las últimas dos semanas.

Los hutíes lanzaron una ofensiva en zonas de las provincias de Taiz y Hodeida y desde entonces han logrado importantes avances territoriales, incluida la toma de la ciudad de Moca y los alrededores del estrecho de Bab el Mandeb, haciéndose con la totalidad de la costa yemení en el mar Rojo.

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