México detiene a 'El Ciego', presunto líder de una facción ligada al Cartel de Sinaloa

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Ciudad de México, 17 sep (EFE).- Autoridades mexicanas detuvieron en el estado fronterizo de Baja California (noroeste) a Víctor Alfonso Martínez Barraza, alias 'El Ciego', identificado como líder de una facción criminal vinculada con 'Los Rusos', grupo relacionado con el Cartel de Sinaloa y con fuerte presencia en la fronteriza Mexicali.

El Gabinete de Seguridad informó este jueves de que Martínez Barraza, señalado como encargado de la distribución y comercialización de narcóticos, además de estar relacionado con homicidios y amenazas contra fuerzas de seguridad, fue arrestado en Mexicali.

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En el operativo participaron las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa Nacional y Marina, así como la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Baja California y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC).

De acuerdo con la información oficial, la detención fue resultado de labores de investigación e inteligencia que permitieron identificar la zona de movilidad del sospechoso y, tras corroborar su identidad, proceder a su arresto.

Fuentes federales indicaron a EFE que Martínez Barraza, de 26 años, cuenta con una orden de arresto por homicidio calificado con ventaja.

'El Ciego' ya había sido detenido en julio de 2025 en el Valle de Mexicali junto con otras cuatro personas y en posesión de distintas cantidades de droga, aunque posteriormente recuperó la libertad al no haber entonces órdenes de detención pendientes.

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Además, autoridades estatales lo habían relacionado con amenazas contra agentes de la FESC, a quienes presuntamente envió una bolsa de pan dulce acompañada de un mensaje intimidatorio.

La captura ocurre menos de un mes después de que Estados Unidos emitiera, el 25 de agosto, una alerta de seguridad por una posible amenaza en Mexicali y suspendiera temporalmente los viajes de su personal gubernamental a esa ciudad fronteriza.

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Fuentes de seguridad y medios locales atribuyeron entonces la amenaza a 'Los Rusos' y señalaron que estaría relacionada con un posible ataque contra instalaciones de la Policía Municipal y de la Fiscalía General de la República (FGR).

El Gobierno mexicano aseguró posteriormente que, tras intercambiar información con autoridades estadounidenses, no había identificado un riesgo específico o inminente para la población, aunque reforzó la vigilancia en la zona.

'Los Rusos' son una estructura criminal con presencia principalmente en Mexicali y el Valle de Mexicali, vinculada con la facción del Cartel de Sinaloa asociada a Ismael 'el Mayo' Zambada, que mantiene disputas con otros grupos por el control de rutas de narcotráfico en la frontera con Estados Unidos. EFE

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