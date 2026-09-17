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'La cena secreta', de Javier Sierra, vuelve a las librerías con una nueva edición

17/09/2026 Portada de la nueva edición de 'La cena secreta', de Javier Sierra ESPAÑA EUROPA MADRID SOCIEDAD CULTURA PLANETA
17/09/2026 Portada de la nueva edición de 'La cena secreta', de Javier Sierra ESPAÑA EUROPA MADRID SOCIEDAD CULTURA PLANETA
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'La cena secreta' (Planeta), de Javier Sierra, vuelve a las librerías con una nueva edición. Leonardo da Vinci y su célebre obra 'La última cena' son el epicentro de una trama en la que realidad histórica, enigmas y ficción se entrelazan.

Según ha informado la editorial, en enero de 1497, una serie de cartas anónimas llegadas a la corte del Papa Alejandro VI alerta sobre la obra que Leonardo da Vinci está pintando en Milán: un mural de la Última Cena que parece esconder un inquietante mensaje.

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Para descubrir qué hay detrás, el inquisidor dominico Fray Agustín Leyre, experto en la interpretación de mensajes cifrados, es enviado a supervisar la pintura e identificar al autor de las cartas. "Lo que descubrirá cambiará para siempre nuestra forma de contemplar una de las grandes obras del Renacimiento", ha recordado. Planeta.

'La cena secreta' ha sido traducida a más de cuarenta idiomas y se ha convertido en la primera novela española en entrar en el 'top ten' de los libros más vendidos de 'The New York Times', consolidándose como uno de los grandes éxitos internacionales del autor.

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Javier Sierra ganó en 2017 el Premio Planeta con 'El fuego invisible', novela en la que regresó a los misterios del arte. Es autor de otros títulos como 'El maestro del Prado' y 'El plan maestro', así como de obras de ensayo sobre los grandes enigmas de la ciencia y de la historia. Compagina su labor como escritor con el periodismo.

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