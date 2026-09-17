La NASA descubre en la Luna el mayor cráter recién formado del sistema solar

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Miami (EE. UU.), 17 sep (EFE).- Un científico de la NASA descubrió por casualidad en imágenes de la Luna el mayor cráter recién formado identificado hasta ahora en el sistema solar, producido por el impacto en 2024 de un cometa o asteroide del tamaño de un edificio de entre tres y seis pisos, según un estudio publicado esta semana en la revista Science Advances.

El cráter, bautizado como McGetchin en honor al científico lunar Tom McGetchin, tiene 728 pies de diámetro y unos 141 pies de profundidad, unas dimensiones equivalentes a la longitud de dos campos de fútbol y suficientes para apilar verticalmente tres autobuses escolares.

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El hallazgo se produjo durante una revisión rutinaria de datos del Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), cuando Robert Wagner, especialista en procesamiento de imágenes de Intuitive Machines, detectó en un mapa de la Luna un punto especialmente brillante rodeado por un halo oscuro.

La imagen llamó su atención porque el patrón indicaba que material de la superficie había sido desplazado. Al comparar imágenes tomadas antes y después, Wagner determinó que se trataba de un nuevo cráter.

El descubrimiento ocurrió el 24 de octubre de 2025, mediante imágenes de la cámara de gran angular del LRO.

Posteriormente, los científicos recurrieron a la cámara de ángulo estrecho del orbitador, capaz de obtener imágenes con una resolución de unos 90 centímetros por píxel, para determinar con mayor precisión el tamaño y la forma del cráter y los efectos del impacto sobre el terreno.

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Los investigadores determinaron que McGetchin se formó en algún momento entre el 11 de abril y el 22 de mayo de 2024. Estiman que un impacto de esta magnitud ocurre en la Luna aproximadamente una vez cada siglo o incluso con menor frecuencia.

Observaciones posteriores realizadas con el instrumento térmico Diviner del LRO detectaron un impacto mayor que el cráter: un área de unas 4 millas alrededor de este que durante la noche presenta temperaturas unos 16 grados Fahrenheit inferiores a las de su entorno.

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Según los científicos, el enfriamiento se debe a que el impacto removió y esponjó el regolito lunar, haciéndolo menos denso y, por tanto, menos capaz de retener el calor. Este efecto demuestra que un impacto puede modificar las propiedades de la superficie lunar mucho más allá de los límites visibles del cráter.

El LRO lleva más de 17 años orbitando la Luna y ha identificado al menos 1.000 nuevos cráteres durante su misión, además de unas 100.000 modificaciones de la superficie asociadas a impactos y al material expulsado por estos.

El hallazgo llega mientras la NASA desarrolla planes para mantener una presencia humana sostenida en la Luna y ampliar allí las actividades científicas y comerciales, por lo que el conocimiento de cómo los impactos modifican el terreno puede ser relevante para futuras operaciones en la superficie lunar. EFE

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(foto)