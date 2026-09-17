Las reservas aéreas para la Milano Fashion Week crecen un 13,3% impulsadas por el mercado asiático

Guardar

Las reservas de vuelos con destino a Milán para la próxima edición de la Milano Fashion Week (del 21 al 28 de septiembre) han registrado un incremento del 13,3% en comparación con el año anterior.

La cita internacional, dedicada a las colecciones femeninas Primavera/Verano 2027, reunirá a cerca de 150.000 asistentes y generará un gasto turístico un 1,7% superior al de la edición previa, según refleja un estudio elaborado por The Data Appeal Company (Grupo Almaviva) a través de la plataforma de travel intelligence Data Appeal Mabrian.

PUBLICIDAD

El análisis destaca un repunte en la demanda procedente de Asia Oriental y el Sudeste Asiático, favorecido por la apertura de nuevas rutas aéreas directas operadas por compañías como Asiana Airlines y Air China.

Las reservas desde Hong Kong han crecido un 118%, seguidas por los incrementos en Corea del Sur (+50%), China (+26%) y Japón (+7%).

No obstante, Estados Unidos se mantiene como el principal mercado emisor por volumen total tras avanzar un 25%, mientras que en Europa sobresale el empuje de los países nórdicos, encabezados por Dinamarca (+198%) y Suecia (+103%).

En el sector hotelero, la evolución de las tarifas muestra comportamientos dispares según la categoría. Mientras que los establecimientos de 3 y 4 estrellas han ajustado sus precios un 9,4% y un 3,5% a la baja, respectivamente -debido a la comparativa con el intenso calendario de eventos del ejercicio anterior-, los hoteles de 5 estrellas han elevado sus tarifas un 19%.

PUBLICIDAD

Este repunte en la categoría del lujo constata la firmeza de la demanda del viajero de alto poder adquisitivo durante el evento.

Por último, el gasto turístico incremental de los visitantes se ha repartido principalmente entre el alojamiento, que acapara el 42% del volumen total, la restauración (30%) y el transporte (28%).

La restauración se consolida como la partida con mayor dinamismo tras crecer un 4,6% interanual, lo que evidencia el peso de la oferta gastronómica dentro del turismo de lujo.

Desde Data Appeal señalan que los eventos vinculados a la moda continúan posicionándose como uno de los motores más resilientes del sector frente a la volatilidad económica internacional.